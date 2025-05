Çinli bankasına mevduat yatırana staj garantisi

Çin bankaları faiz oranlarının düştüğü bir ortamda mevduat toplamak için mücadele ederken, bir kredi kuruluşu iş kazanmak için yeni bir yaklaşım benimsedi. Bankaya 1 milyon dolardan fazla para yatıran ailelere ülkenin en büyük şirketlerinden bazılarında ve Wall Street bankalarında staj yapmaları için yardım teklif etti.



Fujian merkezli Industrial Bank Co. WeChat'te yayınladığı reklamda, özel bankacılık müşterilerine veya onların çocuklarına JPMorgan Chase & Co. ve Citigroup Inc. gibi firmaların yanı sıra büyük Çin şirketlerinde staj yapma konusunda yardımcı olduğunu duyurdu. Teklif sosyal medyada eleştirildikten sonra iptal edildi.



İlana göre banka, yeni müşterilerden en az 10 milyon yuan (1,4 milyon dolar) ve mevcut müşterilerden 5 milyon yuan'dan fazla mevduat karşılığında yardım teklif etti.



Sosyal medyadaki tepkilerin ardından kredi kuruluşu Salı günü geç saatlerde yaptığı açıklamada, görevlendirilen bir üçüncü tarafın mevcut stajları belirleyeceği ve müşterileri için koçluk hizmetleri sağlayacağı programı askıya aldığını duyurdu. Bankadan yapılan açıklamada, stajyerlik konusunda karar verme yetkisinin firmalara ait olduğu belirtildi.



JPMorgan, şirket adına herhangi bir iş, mülakat veya staj hizmeti sağlaması için hiçbir kuruluşa veya kişiye yetki vermediğini söyledi. Citigroup, üçüncü bir taraf aracılığıyla staj imkanı sunmadığını söyledi.



BANKALAR PARA BULAMIYOR



Bu olay, Çin bankalarının düşen faiz oranları karşısında mevduat çekmekte yaşadıkları zorluklara işaret ediyor. Aynı zamanda, işletmelerin zayıf iç ekonomi ve artan Çin-ABD gerginliğinden muzdarip olması nedeniyle genç işsizliğin yüzde 16 civarında seyrettiği korkunç iş piyasasını da yansıtıyor.



50 BİN DOLARA KADAR PARA ÖDÜYORLAR



Çinli öğrenciler genellikle kariyer koçluğu hizmetlerine başvuruyor ve bazıları gözde banka işlerine girmek için 50 bin dolara kadar para ödüyor.



Securities Times'ın Çarşamba günü bildirdiğine göre, mevduat oranlarındaki düşüşler, yatırımcıların daha yüksek getiri arayışıyla varlık yönetimi, sigorta ve yatırım fonu ürünlerine fon akışını hızlandırdı. Gazeteye göre, ülkenin en büyük 14 ihraççısının servet yönetimi ürünleri Nisan ayı sonunda bir önceki aya göre 1,89 trilyon yuan artarak 23,58 trilyon yuana ulaştı.