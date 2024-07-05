Çinli BYD’den Türkiye’ye 1 milyar dolarlık yatırım kararı

Çin menşeli otomobil ithalatına getirilen ek vergiye yatırım şartı istisnası geldi. Çinli BYD, Türkiye’ye 1 milyar dolarlık yatırım açıkladı.



Cumhurbaşkanı kararıyla 7 Haziran’da Çin menşeli oto ithalatına getirilen ve sonraki kararla ek mali yükümlülük olarak nitelenen yüzde 40 ek vergiye ilişkin düzenleme yapıldı.



Resmi Gazete’de yayımlanan karar uyarınca, yatırım teşvikle yapılan Çin menşeli oto ithalatı ek mali yükümlülükten muaf olacak.