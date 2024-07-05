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Çinli BYD’den Türkiye’ye 1 milyar dolarlık yatırım kararı

Çin’den ithal edilen otomobillere getirilen ek vergiye yatırım şartı istisnası getirildi. Resmi Gazete’de yayımlanan karar sonrası ilk yatırım kararı da geldi. Bloomberg ajansının haberine göre Çinli BYD, Türkiye’ye 1 milyar dolarlık yatırım yapma kararı aldı.

Çinli BYD’den Türkiye’ye 1 milyar dolarlık yatırım kararı

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menşeli otomobil ithalatına getirilen ek vergiye yatırım şartı istisnası geldi. Çinli BYD, Türkiye’ye 1 milyar dolarlık yatırım açıkladı.

Cumhurbaşkanı kararıyla 7 Haziran’da Çin menşeli oto ithalatına getirilen ve sonraki kararla ek mali yükümlülük olarak nitelenen yüzde 40 ek vergiye ilişkin düzenleme yapıldı.

’de yayımlanan karar uyarınca, yatırım teşvikle yapılan Çin menşeli oto ithalatı ek mali yükümlülükten muaf olacak.

Çinli BYD’den Türkiye’ye 1 milyar dolarlık yatırım kararı - 1 Yatırımın ayrıntıları pazartesi günü düzenlenecek törenle belli olacak

Karar bugün yürürlüğe girer girmez ilk yatırım kararı da geldi.

Bloomberg ajansının haberine göre, Çinli BYD 1 milyar dolarlık yatırımla Türkiye’ye geliyor.

Yatırım, pazartesi günü düzenlenecek bir törenle duyurulacak.

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