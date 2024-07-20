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Çinli BYD’nin Manisa fabrikasının kurulacağı yer belli oldu

Çinli otomobil üreticisi BYD, Türkiye’deki fabrikasını Manisa’da kuracak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yunusemre ilçesindeki fabrikanın kurulacağı arazide incelemelerde bulundu.

Çinli BYD’nin Manisa fabrikasının kurulacağı yer belli oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bir dizi ziyaret ve fabrika açılışı gerçekleştirmek üzere ’ya geldi.

Bakan Kacır, ilk olarak, Yunusemre ilçesi Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde Çinli elektrikli araç üreticisi BYD’nin 1 milyar dolarlık yatırım yapacağı alanda incelemede bulundu.

Çinli BYD’nin Manisa fabrikasının kurulacağı yer belli oldu - 1

Karşılama sonrası basına kapalı gerçekleşen programda Bakan Kacır, Vali Ünlü ve Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Türek ile diğer yetkililerden bilgi aldı.

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