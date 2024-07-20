Çinli BYD’nin Manisa fabrikasının kurulacağı yer belli oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bir dizi ziyaret ve fabrika açılışı gerçekleştirmek üzere Manisa’ya geldi.



Bakan Kacır, ilk olarak, Yunusemre ilçesi Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde Çinli elektrikli araç üreticisi BYD’nin 1 milyar dolarlık yatırım yapacağı alanda incelemede bulundu.