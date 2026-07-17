Çinli Moonshot, yeni yapay zeka modeliyle ABD'ye meydan okudu. Rakip firmaların hisseleri düştü

Çinli yapay zeka girişimi Moonshot, Cuma günü 2,8 trilyon parametreli Kimi K3 modelini tanıttı. Şirket, bu modelin dünyanın en büyük açık yapay zeka sistemi olduğunu ve ABD devi Anthropic'in öncü Fable modeline yaklaşan bir performans sunduğunu belirtti.

Anthropic'in Fable ve Mythos modellerinin güvenlik endişeleri nedeniyle ABD hükümeti tarafından aniden geri çekilmesinden bir ay sonra gerçekleşen bu lansman, Çin 'in açık yapay zeka ekosisteminin en gelişmiş ABD sistemleriyle arasındaki farkı ne kadar hızlı kapattığını vurguluyor.

Moonshot, Z.ai ve MiniMax gibi şirketler, giderek daha güçlü modelleri çok daha düşük maliyetle piyasaya sürerek, Çinli geliştiricilerin Amerikalı rakiplerinin aylarca gerisinde kaldığına dair batılı ülkelerde yaygınlaşmış varsayımları yerle bir ediyor.

Moonshot, Kimi K3'ün 3 trilyon parametre sınırına yaklaşan ilk açık ağırlıklı model olduğunu ve gelişmiş akıl yürütme, uzun vadeli kodlama ve bilgi tabanlı çalışmalar için tasarlandığını belirtti. Model, 1 milyon belirteçlik bir bağlam penceresine sahip olup, tek bir komut isteminde önceki nesillere göre önemli ölçüde daha fazla bilgiyi işleyebilme ve saklayabilme özelliğini bünyesinde barındırıyor.

Şirket, Kimi K3'ün GPU çekirdek optimizasyonu açısından Fable 5 ile rekabet edebilecek bir kabiliyet göstererek Anthropic'in Opus 4.8 modeli ve OpenAI'nın GPT 5.6 Sol ile GPT 5.5 modellerinden önemli ölçüde daha üstün bir performans sergilediğini belirtti.

Arena.ai, Kimi K3'ü web arayüzü oluşturma yeteneklerini değerlendiren bir kıyaslama testinde birinci sıraya yerleştirirken, Vals AI ise onu Fable 5'in ardından ikinci, GPT-5.6 Sol'un ise önünde konumlandırdı. Artificial Analysis, modelin özellikle karmaşık, çok adımlı görevleri ölçen testlerde OpenAI'nin GPT-5.5 ve Anthropic'in Claude Opus 4.8 modellerine kıyasla benzer bir performans sergilediğini belirtti.

Bağımsız değerlendirmelerde güçlü sonuçlar elde eden Kimi K3, Hong Kong'daki diğer yerli yapay zeka şirketleri Zhipu ve Minimax'ın hisselerinin keskin bir düşüş yaşamasına neden oldu. Zhipu ve Minimax, öğlen itibariyle sırasıyla yüzde 21,9 ve yüzde 13,8 oranında değer kaybettiler.

YAPAY ZEKA YARIŞI KIZIŞIYOR

Küresel yapay zeka yarışının yoğunlaşmasıyla birlikte Çinli yapay zeka şirketleri model yayınlama döngülerini hızlandırıyor. Bu değişim, Z.ai'nin GLM-5.2 modelinin piyasaya sürülmesinin ardından geldi; bu model, kıyaslama testlerinde ABD'nin en iyi kapalı kaynaklı modellerine yakın bir puan alarak sektör gözlemcilerini şaşırttı ve batılı analistler arasında Çin'in yapay zeka modellerinin en az altı ay geride olduğu yönündeki genel görüşü alt üst etti.

Reuters'ın haberine göre, Hong Kong borsasında işlem gören MiniMax de kendi modelini geliştiriyor. 2,7 trilyon parametreli modelini, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde piyasaya sürecek olan Mininmax, yakın gelecekte öncü seviyesindeki çok modlu modeli H3'ü piyasaya sürmeyi planlıyor.

Trilyon parametreli sistemlere eğilim gösteren yapay zeka yarışı, karmaşık akıl yürütme görevlerini yerine getirebilen otonom sistemlere yönelik talep artışını yansıtıyor. Önde gelen yapay zeka laboratuvarları ayrıca kendi kendini geliştirme yeteneğine sahip otonom sistemler üzerinde de çalışıyor.

Kimi K3'ün piyasaya sürülmesinden önce, yerli rakiplerinin çoğu trilyon parametre eşiğini aşarken, Meituan'ın LongCat-2.0'ı ve DeepSeek'in V4-Pro'su toplam 1,6 trilyon parametre ile Çin'in yapay zeka sektörüne öncülük ediyordu.

Açık kaynaklı modeller, tescilli ve kapalı kaynaklı modellerin aksine, kullanıcıların temel sistemleri indirip çalıştırmasına ve özelleştirmesine olanak tanıyor.

Moonshot, Kimi K3'ün bilgi işlem verimliliğini arttıran ve uzun vadeli kodlama görevlerini minimum insan gözetimiyle tamamlamasını sağlayan iki önemli mimari güncelleme içerdiğini belirtti.

Alibaba ve Tencent gibi devlerin desteğini alan Moonshot, yapay zeka sektörünün ön saflarında kalabilmek için yeteneklerini ve sermayesini hızla genişletiyor.

Bloomberg geçen ay, söz konusu girişimin Hong Kong'taki olası bir halka arzı öncesinde yaklaşık 30 milyar dolarlık bir değerleme üzerinden 2 milyar dolarlık yeni fon arayışında olduğunu bildirmişti.