Çinli şirket sürücüsüz taksi için Avrupa'ya açılıyor | Hedefleri arasında Türkiye de var!

Çin merkezli internet ve teknoloji devi Baidu, yurt içindeki yoğun rekabete karşı küresel pazarlara açılma stratejisini hızlandırıyor.



ABD merkezli Wall Street Journal'ın haberine göre, şirket, sürücüsüz araç çağırma hizmeti Apollo Go’yu ilk kez Avrupa’da test etmeye hazırlanırken, Türkiye’de de benzer bir girişim planladığı belirtiliyor.



Konuya yakın kaynaklara göre Baidu, İsviçre’nin toplu taşıma sağlayıcısı PostAuto ile görüşmeler yürütüyor. Şirketin, önümüzdeki aylarda İsviçre’de yerel bir kuruluş kurarak, yıl sonuna kadar sürücüsüz araç teknolojisini test etmeye başlaması bekleniyor.

Aynı kaynaklar, Baidu’nun Türkiye pazarına da girmeyi planladığını belirtti. Böylece Çinli şirket, Orta Doğu, Japonya, Singapur ve Avrupa’nın ardından Türkiye’de de otonom sürüş teknolojisini devreye alabilir.

Çinli ve Amerikalı firmalar, robotaksi ve gelişmiş sürücü destek sistemleri aracılığıyla sürücüsüz araç teknolojilerini ticarileştirmeye çalışıyor.

"GÜVENLİK AÇISINDAN ZORLUKLARI VAR"

Tesla CEO’su Elon Musk da Haziran ayında Teksas’ta robotaksi hizmeti başlatmayı hedeflediklerini açıklamıştı.

Ancak uzmanlar, özellikle Avrupa’da robotaksi hizmetlerinin güvenlik ve düzenleyici süreçler açısından çeşitli zorluklarla karşılaşabileceğine dikkat çekiyor.

Morningstar analisti Kai Wang, “Güvenlik testlerinin düzenleyicileri ikna etmesi zaman alabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Baidu’nun rakipleri de küresel pazarda agresif adımlar atıyor. Çinli WeRide, İsviçre ve Fransa’da pilot projelere başlarken; Uber, Çinli girişim Momenta ve Pony AI ile Orta Doğu ve Avrupa’da robotaksi operasyonlarını yaygınlaştırmayı planlıyor.

Baidu’nun Mart ayında duyurduğu başka bir planda ise, Dubai şehir merkezine bu yıl içinde 100 sürücüsüz araç konuşlandırılması, 2028’e kadar bu sayının bine çıkarılması hedefleniyor. Şirket ayrıca Aralık ayında başlattığı Hong Kong testlerini geliştirerek sürücüsüz araçlarına yolcu taşımayı planlıyor.