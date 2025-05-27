Çinli şirketlerin karlılığı artıyor

Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) verilerine göre, ilk iki aydaki yüzde 0,3'lük düşüşü tersine çeviren ilk çeyrekteki kümülatif yüzde 0,8'lik artışın ardından, Ocak-Nisan döneminde sanayi karları yıllık bazda yüzde 1,4 artarak 2,1 trilyon yuan (292,28 milyar dolar) oldu.



Nisan ayında kârlar yıllık yüzde 3 oranında arttı. Mart ayında artış yüzde 2,6 olmuştu, Bu ay açıklanan bir dizi ekonomik gösterge Çin için karışık bir tablo çizdi; beklenenden daha iyi olan ihracat, fabrika üretimi ve perakende satışlardaki yavaşlayan büyüme ile dengelendi.



Devlete ait firmaların karı ilk dört ayda yüzde 4.4 azaldı. NBS verilerine göre özel sektör şirketleri yüzde 4,3, yabancı firmalar ise yüzde 2,5 artış kaydetti.