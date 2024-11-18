Çinli şirketten İzmir'e dev yatırım
Çin merkezli Kaishan Group, Türkiye'ye 1 milyar dolarlık yatırım yapacak. Şirket, İzmir'de kurulacak fabrikasında kompresör üretimi gerçekleştirecek.
Dünyanın en büyük kompresör üreticisi Çin merkezli Kaishan Group, Türkiye'ye 1 milyar dolarlık yatırım yapacak.
İzmir Serbest Bölgesi (İZBAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sevimli, grubun 20 bin metrekare alanda 1 milyar dolarlık fabrika yatırımıyla sanayi kuruluşlarında kullanılan kompresörleri üreteceğini belirtti.
Sevimli'nin verdiği bilgiye göre, Kaishan'ın İZBAŞ yatırımının, 2025'in ilk çeyreğinde temeli atılarak bir yıl içinde tamamlanması öngörülüyor.
1 milyar dolarlık yatırım, SOCAR tarafından inşa edilen ve 2018'de devreye alınan STAR Rafineri'den sonra İzmir'e yapılan en büyük ölçekli yatırım olacak.
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