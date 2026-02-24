Çinliler bakır fiyatlarını yükseltti

Bakır vadeli işlemleri, Çin anakarasındaki yatırımcıların uzun süren Ay Yeni Yılı tatilinden dönmesiyle önceki seanstaki kayıpları telafi ederek, yaklaşık yüzde 2 artışla pound başına 5,9 dolara doğru yükseldi.

ABD Yüksek Mahkemesi'nin Başkan Donald Trump'ın karşılıklı gümrük vergilerini iptal etmesinin ardından, ABD gümrük vergilerinin potansiyel olarak düşeceği yönündeki iyimserlik yükselişi destekledi.

Trump'ın karara karşılık olarak küresel gümrük vergilerini yüzde 10'dan yüzde 15'e çıkarmakla tehdit etmesine rağmen, Çin'in metal yoğun ihracatında ortalama vergi oranlarının daha düşük olması bekleniyor.

Bununla birlikte, yüksek fiziksel fiyatlar, en büyük tüketici olan Çin'in alımları kısıtlayabileceği endişesini artırarak, borsada takip edilen stokları 2024'ten bu yana en yüksek seviyelerine çıkardı. Londra ve New York'taki stoklar da artış gösterdi.