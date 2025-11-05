Çip tedariği sorunu. Nissan üretimi azaltacak

Nissan Motor, Hollandalı çip üreticisi Nexperia’dan kaynaklanan tedarik sıkıntısı nedeniyle Japonya’da en çok satan X-Trail SUV modelinin üretimini gelecek haftadan itibaren azaltacak.

Konuya yakın bir kaynağa göre şirket, 10 Kasım haftasında güneybatı Kyushu’daki fabrikasında üretimi yaklaşık 900 araç düşürecek.

Kaynak, Nexperia çiplerini içeren parçaların tedarikindeki aksaklıkların sürmesi nedeniyle 17 Kasım haftasındaki üretim planının da gözden geçirildiğini belirtti.