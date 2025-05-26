Citi altın tahminini yükseltti

Citi, ABD'nin son tarife artışları nedeniyle 12 Mayıs'taki 3.150 dolar/ons'luk önceki tahminini yukarı çekerek altın için sıfır ila üç aylık fiyat hedefini 3.500 dolar/ons'a yükseltti.



Citi, küresel piyasanın ABD politika değişikliklerine uyum sağlaması ve mevcut belirsizliklerle boğuşması nedeniyle altın fiyatının 3.100 ila 3.500 dolar/ons arasında konsolide olmasını beklediğini belirtti.

