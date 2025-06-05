Citi büyük işten çıkarmaya hazırlanıyor

Citigroup, küresel teknoloji operasyonlarını basitleştirme ve küçültme, risk ve veri yönetimini iyileştirme çabaları kapsamında Çin'deki iki teknoloji merkezindeki çalışan sayısını yaklaşık 3 bin 500 azaltacağını duyurdu.



Çin Citi Çözüm Merkezleri'nin Şanghay ve Dalian'daki personel azaltımının bu yılın dördüncü çeyreğinin başında tamamlanması bekleniyor.



Banka, iş sayısını veya belirli lokasyonları belirtmeden bazı rollerin Citi'nin başka yerlerdeki teknoloji merkezlerine taşınacağını söyledi.