Citi'den büyük işten çıkarma

Citigroup, iki yıl önce açıklanan ve yıl sonuna kadar iş gücünü 20 bin kişi azaltmayı hedefleyen planın bir parçası olarak bu hafta yaklaşık bin kişiyi işten çıkaracak.

New York merkezli bankanın, son yıllık raporuna göre, 31 Aralık 2024 itibariyle yaklaşık 229 bin tam zamanlı çalışanı bulunuyordu.

Banka, işten çıkarılacak kişi sayısını açıklamadı, ancak yaptığı açıklamada 2026 yılında da çalışan sayısını azaltmaya devam edeceğini belirtti.