Citi'den Türkiye analizi: Aralıkta faiz indirimi masada

ABD merkezli bankacılık devi Citi, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Banka analistleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) aralıkta 250 baz puanlık faiz indiriminin hâlâ masada olduğunu belirtti.



Citi ekonomistleri 2025 sonu itibariyle enflasyonun yaklaşık yüzde 25 seviyesine gerileyeceğini ifade etti. Bankaya göre enflasyonda önümüzdeki aylarda bir normalleşme olacak.



Analistler, 2024'te büyümenin yüzde 2,3'e gerileyeceğini, 2025'te de yüzde 2 civarında olacağını öngördü.

Merkez Bankası, 2025 yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 21 olarak açıklanmıştı.

