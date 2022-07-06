Citigroup'tan petrol için resesyon tahmini: 65 dolara düşebilir

ABD merkezli bankacılık devi Citigroup'un küresel emtia raporuna göre, emtialar zirve yaptı; ancak fiyatların bu yılın ikinci yarısında yüksek kalması gerekiyor.



Analistler, eğer somut bir durgunluk ortaya çıkarsa, petrol fiyatlarının varil başı 70 dolar altına düşebileceğini belirtti.



CNBC'de yer alan habere göre banka ayrıca, önümüzdeki üç ay boyunca mısır, soya fasulyesi ve buğday için fiyat hedeflerini de düşürdü.



Traderlar önümüzdeki 6-9 ay içinde hayvan yemi ve mahsul bazlı biyoyakıt talebinde önemli bir bozulma bekliyor.



Kısa vadede arz belirsizliği devam ediyor.

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