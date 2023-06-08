Çoban maaşlarına zam!

YÜZDE 50 ARTTI



12 bin lira civarında olan çoban maaşları kısa bir süre içinde 18 bin liraya kadar yükseldi.



Sektör temsilcileri artık ücretleri çobanların belirlediğine işaret ediyor.



"İTHAL ÇOBAN ÇÖZÜM OLMAYACAK"



Ancak uzmanlara göre ithal çobanlarla sorunun çözümü mümkün değil.



Öncelikli olarak yerli çobanlara sosyal güvence getirilmesi ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi öneriliyor.