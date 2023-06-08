Çoban maaşlarına zam!

Üretici nüfusun yaşlanması, gençlerin hayvancılıkla ilgilenmemesi...
Son yıllarda sürü yöneticisinin giderek azalması hayvancılık sektöründeki sıkıntıların başında geliyor.
Çeşitli nedenlerden dolayı yerli çoban bulamayan besiciler, çözümü yabancı uyruklu işçilerde buldu.
Bu nedenle son yıllarda Afganlar başta olmak üzere yabancı uyruklu çobanların sayısı giderek arttı.
Ortak karar alıp hareket ettikleri belirtilen Afgan çobanlar, piyasanın yükselmesine neden oldu.
YÜZDE 50 ARTTI
12 bin lira civarında olan çoban maaşları kısa bir süre içinde 18 bin liraya kadar yükseldi.
Sektör temsilcileri artık ücretleri çobanların belirlediğine işaret ediyor.
"İTHAL ÇOBAN ÇÖZÜM OLMAYACAK"
Ancak uzmanlara göre ithal çobanlarla sorunun çözümü mümkün değil.
Öncelikli olarak yerli çobanlara sosyal güvence getirilmesi ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi öneriliyor.
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