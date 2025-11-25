Coca-Cola veri sildi, 228 milyon lira ceza kesildi

Rekabet Kurumu, Coca-Cola’da gerçekleştirilen yerinde incelemede, inceleme başladıktan sonra veri silindiğini tespit etti. Bu tespit doğrultusunda Kurul, şirketin yerinde incelemeyi engellediğine ve zorlaştırdığına hükmederek yaklaşık 282 milyon TL idari para cezası uyguladı.

Yerinde inceleme başladıktan sonra hiçbir cihazdan, hiçbir gerekçeyle veri silinmemesi gerektiğini hatırlatan Rekabet Kurulu, tek bir silme işlemi dahi, şirketi cirosunun binde beşi oranında cezayla karşı karşıya bıraktığını belirtti.

Kurul incelemelerde en güncel, yüksek teknolojili cihazların kullanıldığını ve veri silme girişimleri çok kısa sürede tespit edilebildiğini belirtirken, incelemenin yalnızca işle ilgili verileri kapsadığını kişisel ya da özel nitelikli verilerin inceleme kapsamı dışında tutulduğunun altını çizdi.

Rekabet Kurumu'nun açıklamasının devamında şu ifadelere yer verildi;

"Yerinde inceleme yükümlülüklerinin eksiksiz yerine getirilmesi, tam ve şeffaf iş birliği sağlanması sadece hukuki bir zorunluluk değil; ağır cezalardan kaçınmanın da tek yolu.

4054 sayılı Kanun kapsamında yerinde inceleme, rekabet ihlallerinin ortaya çıkarılmasında en kritik araçlardan biri. Kurum uzmanları; şirketlerin yöneticilerinin ve çalışanlarının bilgisayarlarında, mobil cihazlarında ve bilişim sistemlerinde bulunan işle ilgili tüm verileri inceleme ve çalışanlardan yazılı ve/veya sözlü açıklama isteme yetkisine sahip."