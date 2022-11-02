Çocuk desteği ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? (2022 çocuk desteği ödemeleri)

Çocuk desteği ödemeleri, başvuruda bulunan birçok kişi tarafından sorgulanıyor. Başvuruda bulunan ve ödemelerin ne zaman yatırılacağını merak eden vatandaşlar için tarihler belli oldu. Peki, çocuk desteği ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?



ÇOCUK DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATIRILACAK?



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hayata geçirdikleri çocuk desteği ödemelerini kasım itibarıyla hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını bildirdi.



Buna göre; Çocuk desteği ödemelerinin Kasım ayında hesaplara yatırılması bekleniyor.

ÇOCUK DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE KADAR?



Programın kapsamını genişlettiklerini, destek programı süresince sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan çocuklar için de ilave destek sağlayacaklarını aktaran Yanık, şunları kaydetti:



"Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hayata geçirilen çocuk desteği ile hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 lira ile 650 lira aralığında destek vereceğiz. 1-2 çocuklu hanelere 350, üç çocuklu hanelere 450, dört çocuklu hanelere 550, 5 ve üzeri sayıda çocuk bulunan hanelere 650 lira ödeme yapacağız. Sosyal yardım faydalanıcısı hanelere verilecek çocuk başına destekle hem çocuklu hanelerin hem de çocuklar üzerinden oluşacak giderlerin desteklenmesini amaçlıyoruz. Türkiye Aile Destek Programımız kapsamında hayata geçirdiğimiz çocuk desteği ödemelerini de kasım itibarıyla hak sahiplerinin hesaplarına yatıracağız."