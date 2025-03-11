Coinbase, ABD’de 7/24 Bitcoin ve Ethereum vadeli işlemlerini başlatıyor

Coinbase, piyasaya sunduğu yeni ürünle, kripto piyasasının kesintisiz işlem yapısına karşı geleneksel piyasalardaki belirli işlem saatleri arasındaki boşluğu kapatmayı hedefliyor. Şirketin yaptığı açıklamaya göre, bu sınırlama yatırımcıları büyük fiyat hareketleri sırasında işlem yapmaktan alıkoyuyor ve piyasa koşullarına gerçek zamanlı tepki verme yeteneklerini sınırlıyor.

Yeni vadeli işlem sözleşmeleri, perakende ve kurumsal yatırımcılara hem büyük ölçekli hem de nano boyutlu kontratlar sunarak esneklik sağlamayı amaçlıyor.

GÜÇLÜ TALEP DEĞERLENDİRİLECEK



Coinbase, 7/24 vadeli işlemlere ek olarak, uzun vadeli sürekli vadeli işlem sözleşmeleri sunma konusunda da çalışmalar yürütüyor. Şirket, vadeli işlemlerin küresel ticaret hacminin yaklaşık %75’ini oluşturduğunu ve bunun kripto piyasalarının temel taşı hâline geldiğini belirtti. Bu doğrultuda, ABD'deki yatırımcılardan düzenlenmiş kripto türev ürünlerine yönelik güçlü bir talep olduğu ifade edildi.

KESİNTİSİZ TİCARET



ABD'nin en büyük geleneksel türev borsası olan CME Group da kripto vadeli işlemleri sunuyor. Ancak CME’de işlem saatleri ABD piyasalarına göre belirleniyor ve 7/24 kesintisiz ticaret imkânı sunulmuyor. Coinbase’in başlattığı bu yeni model, yatırımcılara günün her saatinde işlem yapma fırsatı sunarak piyasadaki likiditeyi artırmayı ve fiyat hareketlerine daha hızlı tepki verilmesini sağlamayı hedefliyor.



Coinbase’in bu hamlesi, ABD’de düzenlenmiş kripto türev piyasasının genişlemesi açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. 7/24 işlem yapılabilmesi, özellikle küresel piyasalarda faaliyet gösteren yatırımcılar için büyük bir avantaj sağlarken, kripto piyasalarının genel yapısını da değiştirebilir.