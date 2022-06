Coinbase, çalışanlarının yüzde 18'ini işten çıkaracak

Coinbase, çalışanlarının yüzde 18'ini işten çıkaracağını duyurdu. Coinbase Üst Yöneticisi Brian Armstrong, "10 yılı aşkın bir ekonomik patlamanın ardından bir resesyona giriyor gibi görünüyoruz" dedi



Coinbase Üst Yöneticisi Brian Armstrong, paylaştığı bir blog yazısında, çalışan sayısında azalışa gidileceğini aktardı.



Armstrong, "Bu ekonomik kriz sırasında sağlıklı kalmamızı sağlamak için ekibimizin boyutunu yaklaşık yüzde 18 küçültme konusunda zor bir karar veriyorum." ifadesini kullandı.



Ekonomik koşulların hızla değiştiğine dikkati çeken Armstrong, "10 yılı aşkın bir ekonomik patlamanın ardından bir resesyona giriyor gibi görünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu ve resesyonun başka bir "kripto kışına" yol açabileceğini ve uzun sürebileceğini kaydetti.



Geçmiş "kripto kışlarında" ticaret gelirinin önemli ölçüde azaldığını anımsatan Armstrong, ekonomiyi veya piyasaları tahmin etmek zor olsa da işi her ortamda yürütebilmek için her zaman en kötüsünü planladıklarını aktardı.



"ÇALIŞAN MALİYETLERİ BELİRSİZ PİYASAYI ETKİN BİR ŞEKİLDE YÖNETEMEYECEK KADAR YÜKSEK"



Armstrong, maliyetli yönetmenin önemini vurgulayarak, Coinbase'in 4 büyük "kripto kışından" sağ çıktığını ve her kayıp döneminde harcamaları dikkatli şekilde yöneterek uzun vadeli başarı elde ettiklerini hatırlattı.



Çok hızlı büyüdüklerine işaret eden Armstrong, son derece belirsiz bir dönemde faaliyet gösterdiklerini ve uzun süreli bir ekonomik gerilemeyi başarıyla atlatabileceklerinden emin olmak istediklerini ifade etti.



Armstrong, çalışan maliyetlerinin belirsiz piyasayı etkin bir şekilde yönetemeyecek kadar yüksek olduğunu belirterek, işten çıkarmaya ilişkin alınan kararın bu dönemi daha güvenle yönetmelerini sağlayacağını aktardı.



Yaklaşık 5 bin tam zamanlı çalışanı olan Coinbase'in, çalışan sayısını yüzde 18 azaltması yaklaşık 1.100 personelin işten çıkarılması anlamına geliyor.



Yüksek enflasyona karşı ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere merkez bankalarının sıkılaşma sürecini daha agresif yürüteceğine dair görüşlerin kuvvetlenmesi yatırımcıların riskli varlıklardan kaçışını beraberinde getirirken, buna paralel kripto para piyasası da baskı altına girmişti.



En büyük kripto para borç verenlerinden biri olan Celsius Network'ün dün “sıra dışı pazar koşulları” nedeniyle tüm işlemlerini durdurduğunu açıklamasının ardından en popüler kripto para birimlerinden Bitcoin yaklaşık yüzde 14 değer kaybetmişti.