Covid'in SGK'ya maliyeti açıklandı

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) Covid salgını için toplam 31 milyar lira harcadığı açıklandı.

SGK Başkanı Cevdet Ceylan, Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla kurum binasında basın toplantısı düzenledi.



2021 yılında 633 milyar liralık gelir elde ettiklerini, aynı dönemde 654 milyar liralık gider gerçekleştiğini bildiren Ceylan, gelirlerin giderleri karşılama oranının yüzde 97'ye ulaştığını, bu oranın SGK tarihinde en üst nokta olduğunu vurguladı.



Covid-19 sürecince SGK'nin öneminin bir kez daha görüldüğünü anlatan Ceylan, "Covid-19 dönemi istirahat paralarının yoğunlaştığı bir dönemdi. Covid-19 sürecinde sosyal güvenliğin, sağlık güvencesinin ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Bu dönemde pek çok teşvik uygulaması, ödeme yapıldı" dedi.

Ceylan, "Covid-19 sebebiyle başlangıçtan bu yana 13 milyar liralık geçici iş göremezlik parası ödedik. Covid-19 dönemindeki sağlık harcamalarından dolayı, Covid-19 testi, tedavi-bakım hizmeti kapsamında ise 18 milyar liralık ödeme yaptık" diye konuştu.