Credit Suisse dev zarar açıkladı: 9 bin kişiyi işten çıkaracak

Yıllardır çeşitli skandallarla boğuşan Credit Suisse, zararını telafi etmek için 4 milyar İsviçre frangı (4 milyar dolar) değerinde hisse satacağını duyurdu.

Ayrıca, binlerce çalışanı işten çıkaracağını ve yatırım bankacılığı bölümünü ayrı bir birim haline getireceğini açıkladı.



Banka, üçüncü çeyrekte 4 milyar İsviçre frangı zarar ettiğini gösteren finansal bilançosunun ve son haftalarda yaşadığı zorlukların ardından Yönetim Kurulu Başkanı Acel Lehmann'ın "başarı haritası" olarak tanımladığı planı açıkladı.



Yeni plan yatırımcıları tatmin edemezken, geçen haftalarda rekor dip seviyelere düşen hisseler sabah seansında yüzde 7,3 düştü.



Bankanın açıklamasına göre, son haftalarda müşterilerin fonlarını bankadan hızla çekmesi, şirketin likiditeyle ilgili bazı düzenleyici koşulları karşılayamamasına neden olmuştu.



Şirketin toparlanma planı kapsamında, binlerce çalışanı işten çıkarmak ve varlıklı müşterilere daha fazla bankacılık hizmeti sunma var.

9 BİN KİŞİNİN İŞİNE SON VERECEK



Banka bu yılın sonuna kadar toplam iş gücünün yüzde 5'ine tekabül eden 2 bin 700 kişinin işine son verecek ve 2025'in sonuna kadar yaklaşık 9 bin kişiyi daha işten çıkartarak toplam çalışan sayısını 43 bin civarına indirecek.



Credit Suisse aynı zamanda yatırım bankacılığı bölümünü CS First Boston adıyla ayrı birim haline getirmeyi planlıyor. Danışmanlık ve sermaye piyasalarına odaklanacak iştirakin finansman fırsatlarını cezbetmesi ve yeni Credit Suisse ile ortaklık kurması planlanıyor.



Suudi Arabistan'ın en büyük bankası Saudi National Bank, 1,5 milyar İsviçre frangı değerinde Credit Suisse hissesi alarak hissedarlığını yüzde 9,9'a kadar çıkaracağını ve yeni kurulacak yatırım bankacılığı iştirakine yatırım yapabileceğini açıkladı.



Credit Suisse ayrıca stratejik olmayan, yüksek risklibirimlerini elden çıkartmak için sermaye serbestî birimi kuracağını ve menkul kıymetleştirilmiş ürün biriminin büyük bölümünü satacağını duyurdu.