Credit Suisse tahvil sahipleri kayıplarını telafi etmeye çalışıyor

Hukuk firması Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan'dan yapılan açıklamada, Credit Suisse AT1 tahvil sahipleri ile tahvillerin silinmesinin ardından görüşmelerde bulunulduğu belirtildi.



Açıklamada, Credit Suisse AT1 tahvil sahipleriyle olası bir yasal işlemin başlatılması için yarın bir araya gelineceği bildirildi.

"EK TIER 1 TAHVİLİ SİLİNMİŞTİ"



UBS ile Credit Suisse arasındaki anlaşmada, nominal değeri 16 milyar franklık (17,3 milyar dolar) sermaye benzeri borçlanma aracı olan ek tier 1 (AT1) tahvili silinmişti. Böylece Credit Suisse AT1 tahvillerinin sahiplerinin hiçbir şey alamayacağı ortaya çıkmıştı.



Credit Suisse'in kurtarılması bankaların tahvil fiyatlarının baskı altında olması nedeniyle Avrupa piyasalarında oynaklığa neden olmuştu.

BÜYÜKLÜĞÜ 250 MİLYAR EURO



AT1 tahvilleri, 2008'deki küresel finansal krizden sonra bankaların çökmesine karşı şokları absorbe etmeye yardımcı olması için Avrupa'da piyasaya sürülürken, söz konusu tahvillerle bankaların kriz zamanlarında bu kadar hızlı çökmemesi için ek bir tampon oluşturması amaçlanıyordu.



Avrupa'da AT-1 tahvil piyasasının büyüklüğü yaklaşık 250 milyar euro olarak biliniyor.

Şimdiye kadar, AT-1 tahvilleri Avrupa'da sadece bir kez silindi. 2017‘de İspanyol Santander Bankası'nın, iflasın eşiğine gelen rakibi Banco Popular'ı 1 euro karşılığında satın alması sırasında silinmişti.



ON BİNLERCE İSTİHDAM KAYBI YARATABİLİR



Bu arada, Credit Suisse'in UBS tarafından devlet desteğiyle "acil" bir şekilde devralınmasının on binlerce istihdama mal olabileceği belirtildi.



Financial Times'ın haberinde, 2 bankanın 120 bin olan istihdamının üçte birinin ortadan kaldırılabileceği kaydedildi.



Öte yandan, kredi derecelendirme kuruluşları Moody's ve Standard & Poor's, Credit Suisse'in satın alınmasının ardından UBS'in notlarının görünümünü düşürdü.



Moody's, Credit Suisse'i satın alması sonrası UBS'in uzun vadeli mevduat ve kıdemli teminatsız notlarının görünümlerini "durağan"dan "negatif"e çevirdi.



Standard & Poor's da UBS'nin görünümünü "durağan"dan "negatif"e düşürdü.