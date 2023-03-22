Credit Suisse'te bankacıların primine sınırlandırma

Hükümet ayrıca, bu yıl içinde ödenmiş olan veya kısa süre içinde ödeme tarihi gelen prim ödemelerini ise durdurmayacağını, bunun sadece krize sebep olmamış çalışanları korumayı amaçladığını belirtti.



Hükümetin bonus ödemelerini durdurması oldukça alışılmadık bir durum ancak devletin bankayı kurtarmak için yaklaşık 260 milyar frank tutarında garanti vermesi halktan sert tepki aldı.



Credit Suisse, UBS'e satılarak kurtarılmadan önce yayımlanan son faaliyet raporunda 2022 yılı için prim bütçesini yüzde 50 küçülterek 1 milyar franka indirdiğini belirtmişti.



İsviçreli sendikalar dün bankanın yöneticilerine prim verilmemesini talep etmişlerdi.