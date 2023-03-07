Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı: Hayata dönüş kredilerinin kapsamı genişletildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre, başta depremde ağır hasara uğrayan iller ve ilçelerini kapsayan kredi paketi, deprem bölgesinin tümünü içerecek şekilde yeniden düzenlendi.

Buna göre, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa illeri ve bağlı ilçeleri ile Sivas'ın Gürün ilçesinde faaliyet gösteren depremzede esnaf ve sanatkarlara işletme sermayesi ihtiyaçlarına yönelik finansman desteği sağlanacak.



Bu amaçla söz konusu esnaf ve sanatkara 250 bin lira kredi kullandırım imkanı sunuldu.



Kredi faiz oranının yüzde 50'si Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacak ve yıllık yüzde 7,5 faiz oranı uygulanacak.

Kredi, 12 aya kadar ödemesiz dönemli olmak üzere azami 60 ay vadeli olarak kullandırılabilecek.



Kredinin geri ödeme periyodu, ödemesiz dönemi takiben 1, 3 veya 6'şar ay şeklinde olabilecek.



Kredi, depremden etkilenen esnaf ve sanatkarlara, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle kullandırılacak. Gerekli durumlarda ESKKK kefaleti olmadan doğrudan kullandırım imkanı da sağlanabilecek.

KREDİ PAKETİ YIL SONUNA KADAR KULLANILABİLECEK



Kredi paketinin kullandırım koşulları da tespit edildi. Buna göre, depremde ağır hasara uğrayan ve 6 Şubat'tan önce vergi kaydı bulunan esnaf ve sanatkarlara kullandırım yapılacak.



Ödemesiz dönemde müşteri için tahakkuk edecek faiz, ödeme tablosu doğrultusunda sonraki yıl taksitlerine bölünerek vade boyunca tahsil edilecek.



Kredi limiti mevcut işletme kredisi şahıs üst limitine dahil olmayacak, ilave olarak tanımlanacak. Aynı zamanda Deprem İşyeri Alım veya Destek Kredisi kullanmış olan esnaf bu krediden faydalanamayacak.



Esnaflık faaliyeti şartı sadece kaydi olarak kontrol edilecek ve deprem nedeniyle geçici olarak faaliyetine ara verenler de krediden faydalanabilecek.



Esnaf ve sanatkarlar odası ve siciline kayıtlı şahıs firmalarına kullandırım yapılacak.



Kredi paketi 31 Aralık 2023'te sona erecek.