Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devlet Denetleme Kurumu devrede

Bugün Beştepe'de “fon soruşturması” konusunun ele alındığı önemli bir toplantı yapıldı. Toplantı saat 17.00'da sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Beştepe'de gerçekleşen toplantının ardından AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının büyük kısmına gündemdeki fon soruşturmasına ayırdı.



Kimsenin AK Parti'nin adına leke süremeyeceğini belirten Erdoğan, “25 yılda kimilerinin başı döndü, kimileri kibir tuzağına düştü, kimileri kendi şahsi davasını milletin önüne koydu. Kimileri de nefsinin esiri oldu. Biz yanlış yapanla vedalaşır, yolumuzda devam ederiz. Biz yenilenerek yürür, tazelenerek ilerleriz” dedi.



Fon tasfiye sürecini yönetmek için kurul oluşturulduğunu açıklayan Erdoğan, “Fonlar için Devlet Denetleme Kurulu'nu görevlendirdim. Cevdet Yılmaz başkanlığında tam yetkili kurul görevde. Bu süreci süratle neticelendireceğiz” diye konuştu.

Erdoğan, Türkiye ekonomisinin bu meseleden daha da güçlenerek çıkacağı ve sermaye piyasalarının daha sağlıklı yapıya kavuşacağı mesajını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"AK Parti olarak 11 milyon 710 bine ulaşan üyemizle sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en büyük, en güçlü siyasi hareketlerinden biriyiz.

Samimi bir muhasebe yapacağım. Partinin temel ilkelerini tekrar hatırlatmak istiyorum. Biz bu hareketi bizden öncekilerden devraldık. Bir emanet taşıyoruz, vakti gelince emaneti teslim edeceğiz. Omuzlarımızda yarınların yükümü taşıyoruz. Biz bu yola kimsesizlerin kimsesi olmak için çıktık.

Yaptığı hatanın sadece kendi şahsını bağladığını inanan varsa büyük yanlış içindedir. Biz burada fakirin hakkını korumak için varız. Bunun mücadelesini veriyoruz. Dün neysek bugün de oyuz. 25 sene önce gayemiz neyse bugün de aynıdır. AK Parti'nin misyonu değişmemiştir. Millete, ümmete hizmet davasıyla aramıza kimse giremedi, giremez.

25 yılda kimilerinin başı döndü, kimileri kibir tuzağına düştü, kimileri kendi şahsi davasını milletin önüne koydu. Kimileri de nefsinin esiri oldu. Biz yanlış yapanla vedalaşır, yolumuzda devam ederiz. Biz yenilenerek yürür, tazelenerek ilerleriz.

AK parti adı gibi ak bir partidir. İsmi ile müsamma bir partidir. Kimse bu partinin aklığına halel getiremez, leke süremez. Devletin malına, milletin malına uzatanla bizim işimiz olmaz, olamaz. Kimseye tolerans göstermeyiz. Yorulan, yüksünen varsa buyursun kenara çekilsin, dinlensin. Aşkını, şevkini, mücadele azmini yitiren varsa buyursun soluklansın.

Milletin çizdiği rotadan asla sapmayacağız. Aziz milletimiz müsterih olsun. İlk günden itibaren mesele yakın takibimizdedir. Bütün kurumlarımızla, kurullarımızla gerekeni yapıyoruz. Dün kabinemizde, bugün geniş katılımlı toplantımızda önemli kararlar aldık. Atılacak adımları netleştirdik, yol haritamızı belirledik. Fon tasfiye sürecini yönetmek için kurul oluşturduk. Fonlar için Devlet Denetleme Kurulu'nu görevlendirdim. Cevdet Yılmaz başkanlığında tam yetkili kurul görevde. Bu süreci süratle neticelendireceğiz.

Türkiye bu meseleden temizlenerek çıkacak. Ekonomimiz bu meseleden daha da güçlenerek çıkacak. Sermaye piyasaları daha sağlıklı yapıya kavuşacak. Bize olan güveni bugüne kadar boşa çıkarmadık. bundan sonra da bu sarsmayacağımızdan herkes emin olsun"



ERDOĞAN, “HER TÜRLÜ ADIM ATILACAK” DEMİŞTİ

Dünkü kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin gündemindeki fon soruşturmasına değinmiş, sermaye piyasalarının işleyişi sağlıklı hale getirecek her türlü gerekli adımın atılacağını ifade etmişti.

Erdoğan, finansal sisteme sirayet etmiş herhangi bir riskin mevzu bahis olmadığını dile getirip "Türk sermaye piyasası dayanıklıdır, temelleri sağlamdır. Bu sınamanın üstesinden rahatça gelecek kapasiteye ziyadesiyle sahiptir." diye konuşmuştu.

"HER KİM MİLLETİN HAKKINA EL UZATIRSA KARŞISINDA BİZİ BULUR"

Erdoğan, ayrıca haksız kazanç elde edenlerin hukuk önünde hesap vereceğini de belirterek, "Her kim milletin hakkına el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur. Bizim kırmızı çizgimiz aziz milletimizdir." demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünkü konuşmasında bugün ekonomi kurmayları bir araya geleceğini ve hukuk devleti sınırları dahilinde gereken her türlü adımın atılacağını kaydetmişti.

SORUŞTURMADA SON DURUM

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temini talep edilmişti.

Şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bunların 2024'ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.

Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da adliyeye sevk edilmiş ve tutuklanmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey'in tutuklanmasına, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbirinin uygulanmasına karar verilmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 19 şüpheli tutuklanmış, 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Devam eden soruşturmada 8 zanlı daha gözaltına alınmış, 6'sının tutuklanmasına hükmedilmişti.

29 Eylül (bugün) üçüncü dalga operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'inin de tutuklanmasıyla tutuklananların sayısı 56'ya ulaştı.

Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener'le birlikte hakkında yakalama kararı çıkarılan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel de gözaltına alınmıştı.