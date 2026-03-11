Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Emekli bayram ikramiyesi için tarih netleşti
11.03.2026 13:12
Son Güncelleme: 11.03.2026 13:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli maaşlarının erken ödeneceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyelerinin bayram öncesinde hesaplara yatacağını söyledi.
Emeklilerin bayram ikramiyeleri ve maaş ödemeleri için tarih belli oldu.
Açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.
AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilerimizin bayram ikramiyeleri bayram öncesinde hesaplara yatacak." dedi.
Cumhurbaşkanı, "Ayrıca emeklilerimizin bu ayki emekli maaş ödemelerini de öne çekerek 14 Mart'tan itibaren ödemeye başlayacağız." şeklinde konuştu.
Emekli bayram ikramiyesi bu yıl 14 Mart'ta hesaplara yatırılacak.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?
Ramazan Bayramı bu yıl 20 Mart - 24 Mart tarihleri arasına denk geliyor. Emekli bayram ikramiyesi bayramdan önce 14 Mart günü hesaplara yatırılacak.
Daha önce AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler bu konuda bir açıklama yapmıştı. Güler, "Bayram ikramiyesinde artış için özel kaynak yaratmamız gerekiyor." demişti.
Bölgede yaşanan son gelişmelere dikkat çeken Güler, "Bölgemizde savaş durumu var, tedarik zincirinden dolayı sıkıntılar var, bütçe disiplinine dikkat etmek gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.