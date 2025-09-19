Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kooperatiflere 3 milyar liralık yeni kredi imkanı sunulacak

Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı Tanıtım Töreni, İstanbul'da gerçekleşti.

Törende bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kooperatiflerle ilgili olarak hazırlanan yeni eylem planını açıkladı.

Türkiye'nin dinamik bir ticari hayata sahip olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kooperatifler son yıllarda dünyada da ön plana çıkmaya başladı. Vahşi kapitalizmin acımasız dişlileri arasında ezilmek istemeyen yerel üreticiler, güvenli bir liman olarak kooperatiflere sığınıyor." dedi.

YENİ STRATEJİ BELGESİNDE NELER VAR?

Erdoğan, yeni strateji belgesinin beş politika ekseninde, iki amaç, altı hedef ve 23 faaliyet konusundan oluştuğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan; strateji belgesinde dijitalleşmeden, yeni kooperatif türlerine, mevzuatın güncel gelişmelere uyarlanmasından, kooperatiflerin kurumsal ve finansal kapasitelerinin artırılmasına kadar pek çok hedef olduğunu anlattı.

MAKİNE ALIM DESTEĞİ ARTTI

Kooperatiflere sunulan makine alım desteğinin 400 bin liradan 1 milyon liraya yükseltildiğini anlatan Erdoğan, "Kooperatiflerimizden gelen yoğun talep üzerine önümüzdeki sene desteğe ayırdığımız bütçeyi artıracağız." dedi.

Erdoğan, "Destek programından bir defa faydalanan kooperatiflerimizin 5 sene geçmeden tekrar başvuru yapamaması kuralını 4 yıla indiriyoruz." dedi.

3 MİLYAR LİRALIK YENİ KREDİ İMKANI

Kredi Garanti Fonu büntesinde yeni bir destek mekanizması oluşturduklarını da açıklayan Erdoğan, "100 milyon liralık fonla kooperatiflerimize 3 milyar liralık kredi imkanı sunacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İhracat destekleri için ayrı bir çalışma yürütülüyor. Yöresel ürünlerin perakende sektöründeki payının artırılması bir başka önceliğimizdir." diye konuştu.

MUHALEFETE YÜKLENDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında muhalefeti de eleştirdi.

"Kargaşa, kaos ve kriz içindeler." diyen Erdoğan, "İstiyorlar ki Türkiye'de aynı girdabın içinde debelenip dursun.Her yolu denediler ama muvaffak olamadılar." ifadelerini kullandı.