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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı ile mi görüşecek? DMM'den açıklama geldi

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği yönünde iddialar ortaya atılmıştı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) bu iddialar sonrası açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı ile mi görüşecek? DMM'den açıklama geldi

Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın yarın Cumhurbaşkanı ile görüşeceği yönünde iddialar ortaya atılmıştı. DMM'den bu iddialar sonrası açıklama geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yaptığı açıklamada söz konusu iddiayı yalanladı.﻿​

Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merkez Bankası Başkanı Erkan en geç yarın buluşacak' iddiası doğru değildir.

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın yarınki programında Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ile herhangi bir görüşmesi bulunmamaktadır."

Merkez Bankası Başkanı Erkan'dan açıklama

Merkez Bankası Başkanı Erkan'dan açıklama

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