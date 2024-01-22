Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı ile mi görüşecek? DMM'den açıklama geldi

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği yönünde iddialar ortaya atılmıştı. DMM'den bu iddialar sonrası açıklama geldi.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yaptığı açıklamada söz konusu iddiayı yalanladı.﻿​



Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:



"Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merkez Bankası Başkanı Erkan en geç yarın buluşacak' iddiası doğru değildir.



Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın yarınki programında Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ile herhangi bir görüşmesi bulunmamaktadır."

Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merkez Bankası Başkanı Erkan en geç yarın buluşacak” iddiası doğru değildir.



Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın yarınki programında Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ile herhangi bir görüşmesi… pic.twitter.com/mqiyH3qB1s — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) January 22, 2024 Merkez Bankası Başkanı Erkan'dan açıklama Haberi Görüntüle NTV’yi sosyal medyadan takip edin