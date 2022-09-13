Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal konut projesinin ayrıntılarını açıkladı

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olduğu belirtilen projenin ayrıntıları belli oldu.



Açıklamayı, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen tanıtım töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı.



Erdoğan'ın açıklamasına göre proje 3 ayaktan oluşuyor: Sosyal konut, iş yeri ve altyapısı hazır arsa...

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?



Proje başvuruları yarın başlayacak ve ekim sonuna kadar sürecek. 81 ili ve tüm ilçeleri kapsayacak proje 2023 ile 2028 yılları arasında tamamlanacak. Bu kapsamda 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa ve 50 bin iş yeri yapılacak.

Projenin ilk etabı 250 bin sosyal konut, 250 bin arsa ve 10 bin iş yerini kapsıyor. İlk etap konutlarından 50 bini istanbul'da, 18 bini Ankara'da, 12 bin 500'ü İzmir'de, 10 bini ise Gaziantep'te inşa edilecek.



Şehit yakını ve gazilere 12 bin 500 konutluk kontenjan ayrılacak. Engelli vatandaşlara ayrılacak konut sayısı da yüzde 5'e denk gelen 12 bin 500 olacak.



Emekliler ve 18-30 yaş arası gençler için de ayrı ayrı 50 bin konut ayrılacak.

BAŞVURU İÇİN GELİR SINIRI NE KADAR?

Projeden faydalanmak isteyen vatandaşların hane geliri İstanbul'da 18 bin liranın, diğer illerde ise 16 bin liranın altında olması gerekecek.



KONUT FİYATLARI



2+1 konut 608 bin lira (Aylık taksit 2 bin 280 lira, 240 ay vade)

3+1 konut 850 bin lira (Aylık taksit 3 bin 187 lira, 240 ay vade)



ARSA FİYATLARI



350-500 metrekarelik arsalar 192 bin 500 lira (1604 lira taksit, 10 yıl vade)

Hisseli parseller 112 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla (937 liradan başlayan taksit ve 10 yıl vade)



İŞ YERİ FİYATLARI



350-350 bin liradan başlayan fiyatlarla (2 bin 633 liradan başlayan taksit, 120 ay vade)

"DÜNYANIN EN BÜYÜK KONUT YATIRIMI"

Sosyal konut sayısının 2 milyona, oturan sayısının ise 10 milyonun üzerine çıkacağını söyleyen Erdoğan, projenin isminin 'ilk evim', 'ilk iş yerim' olarak belirlendiğini söyledi.

Konutların yatay mimari ve depreme dayanıklı bir şekilde inşa edileceğini belirten Erdoğan, "Bu kampanya, sayısı ve kalitesi bakımından dünyadaki en büyük konut yatırımını ifade etmektedir" dedi.



"EV VE KİRA FİYATLARI DÜŞECEK"

Çarpan etkisiyle projenin 2 trilyon liradan fazla ekonomik etki sağlayacağını belirten Erdoğan, proje ile birlikte ev ve kira fiyatlarının da düşeceğini kaydetti. Cumhurbaşkanı, vatandaşların konuta erişiminin de proje sayesinde kolaylaşacağını dile getirdi.

FIRSATÇILARA UYARI

Taksit ödemelerinin sözleşmenin imzalanmasıyla başlayacağını belirten Erdoğan, bir de uyarı yaptı.

"Projeyi ticari kazanç kaynağı haline getirmek isteyenlere ise fırsat vermeyeceğiz" diyen Erdoğan, "Kendi aklınca devleti kandırarak TOKİ'den ev almaya çalışanlar hem ödediklerini kaybedecek hem evlerini kaybedecek. Sıkı bir denetim mekanizması kuracağız" diye konuştu.