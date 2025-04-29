Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk ekonomisi büyümeyi sürdürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'nın başkenti Roma'da Türkiye-İtalya İş Forumu'nda konuştu.



Erdoğan Türkiye ekonomisinin büyümeyi sürdürdüğünü belirterek hedeflere doğru adımlarla ilerlediklerini söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;



"Ekonomide daha fazla korumacılığın ve sınırlar içerisine kapanmanın konuşulduğu bir dönemden geçiyoruz. Gümrük tarifeleri üzerinden yaşanan karşılıklı restleşmeleri hep beraber takip ediyoruz. Bu dönemi fırsata çevirme gayreti içindeyiz.



Türk ekonomisine güveniyoruz. Batı ile doğu kuzey ile güneyi birbirine bağlayan coğrafi konumumuzun gereği olarak bölgemizde ve dünyada etkili iktisadi ve ticari ortaklıklar kurmaya büyük önem atıf ediyoruz. Türkiye ekonomisi, bölgemizdeki çatışmalara, savaşlara ve 2023 yılında yaşadığımız asrın felaketi olan depreme rağmen büyümeyi sürdürüyor.

Depremin ekonomiye doğrudan maliyeti 104 milyar doları dolaylı maliyeti 150 milyar doları buluyor. Yaralarımızı süratle sarıyoruz. Hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Depremden bu yana 201 binden fazla konutun anahtarlarını evi yıkılan vatandaşlarımıza teslim ettik. Yılsonuna kadar 252 bin konut daha yapıp inşallah bu ağır yükün altından kalkmış olacağız.

Ekonomi programımızı kararlılıkla uyguluyoruz. Gerek yatırım ortamının iyileştirilmesi gerekse yapısal reformların hayata geçirilmesi noktasında kararlıyız.



Depremin dolaylı maliyetli 150 milyar doları buluyor. Buna rağmen yaralarımızı hızla sarıyoruz. Hedeflerimize doğru adımlarla ilerliyoruz. Ticaret hacmimiz 2024 yılında neredeyse ikiye katlanarak 32 milyar doları aştı.



Türk firmaları İtalya'yı nasıl Avrupa'ya açılan kapı olarak görüyorsa İtalyan firmaları Türkiye'yi Asya'ya, Orta Doğu'ya Afrika'ya açılan kapı olarak görsün.

Bugünkü zirvede sayın Meloni ile birlikte yeni ticaret hacmi hedefimizi 40 milyar dolar olarak tespit ettik.

Bölgesinde ve dünyada cazibe merkezi haline gelen Türkiye’de mevcut 1500 İtalyan şirketine ilave daha fazla yatırımcı görmek istiyoruz. Avrupa’da güvenlik ve savunma sektöründeki beklenen genişlemeden payımızı almak için ortak çalışmalarımızı artırmamızın menfaatimize olacağı kanaatindeyiz.

Ticaret ve yatırım ilişkilerimizin daha yüksek seviyelere ulaşması amacıyla firmalarımızı desteklemeye devam edeceğiz. İş dünyamızın bu noktada elini taşın altına koyması lazım. Biz engelleri kaldırdık kaldırmaya devam ediyoruz. Her zaman teşvik edici olduk olmayı da sürdüreceğiz."