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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

SON DAKİKA HABERİ: Kazakistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, milyonların merakla beklediği asgari ücretle ilgili bir açıklaması oldu. Öncekilerden farklı bir hazırlık yapıldığını belirten Erdoğan, ''Havada uçuşan değil, sağlam basan adımlar atacağız' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

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Asgari ücretle ilgili kamuoyunda farklı rakamlar ortaya atılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konuya ilişkin bir açıklama geldi. 

Erdoğan, başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'in bundan öncekilerden çok farklı bir hazırlık yapıldığını söyleyerek, ''Ama biz, havada uçuşan değil de yere sağlam basan adımları atacağız ki zihinlere iyi yerleşsin'' diye konuştu. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, aralık ayında asgari ücrette tahribatı ortadan kaldıracak düzenleme yapılacağını söylemiş kamuoyunda şu an ifade edilen rakamların da gerçeği yansıtmadığını dile getirmişti. 

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