Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sapma olursa değerlendiririz

Asgari ücret belli oldu ancak gündemdeki sıcaklığını koruyor.



Asgari ücret, 2025 yılında 22 bin 104 lira olarak belirlendi. Yüzde 30'luk zam oranına dair faklı kesimlerden değerlendirmeler geldi.



İşçi kesimi söz konusu zam oranını yetersiz, iş dünyası sürdürülebilir ve dengeli buldu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da partisinin Bursa 8. Olağan İl Kongresi'nde asgari ücret ile ilgili mesajlar verdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüzde 30 artış Merkez Bankamızın 2025 yılı enflasyon hedefinden yüksek olmasına rağmen bu bizim de içimize sinen, emekçimizin alın terinin tam karşılığı olan belki birilerine göre tutar değildir ama rakam ortada, görünen o ki bu hesap yerine oturdu." dedi.



Rakamın istihdam-enflasyon-gelir arasındaki dengeyi gözettiğini belirten Erdoğan, "İşveren daha fazla vermek istiyorsa versin. Biz tabanı belirliyoruz. Daha fazla vereceksen ver elini tutan yok." ifadesini kullandı.



Erdoğan, enflasyon oranında çok ciddi bir sapma olması halinde gerekli değerlendirmeleri yapacaklarını ifade etti.