Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon mesajı: "Kol kırılır yen içinde kalır" demeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , dün gerçekleştirilen MKYK toplantısı nda fon krizi ne ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarının ayrıntılarını NTV Ankara Muhabiri Ahmet Örsoğlu canlı yayında aktardı.

“KOL KIRILIR YEN İÇİNDE KALIR DEMEYECEĞİZ”

Örsoğlu'nun aktardığına göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda "Ben dahil hiç kimse eleştirilemez değildir. ‘Kol kırılır yen içinde kalır’ değil, vücudu sarmaması, zarar vermemesi için gereğini yapacağız. Kimin sorumluluğu varsa gereğini yapacağız. Samimiyetle çalışacağız, tüm gayretle çalışacağız. Bu çalışmalara leke sürecek şeylerden uzak duracağız. Bunu yapmazsak sorunlu olur.” ifadelerini kullandı.

"Serinkanlı, dikkatli ve kararlı bir şekilde süreci takip ediyoruz. Biz, muhalefetin dolduruşuyla hareket etmeyiz." diyen Erdoğan şöyle devam etti:

"Onların sizi dolduruşa getirmesine izin vermeyin. Biz gereğini yaptık, yapıyoruz, yapacağız. Kendi takvimimize göre gereken neyse yaparız. Yahşihan’da da İstanbul’da Esenyurt Belediyesi'nde de gereken nasıl yapıldıysa yine yapacağız. Nerede sorun varsa gereğini yaparız. Herkes işine gücüne baksın. Biz kendi takvimimize göre hareket ederiz."

TÜRKİYE YÜZYILI’NIN ŞEHİRLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan MKYK’da yerel yönetimlere ilişkin sunum da gerçekleştirildi. Yapılan sunumda belediyelerdeki mali disiplinin sağlanması ve denetim mekanizmasının güçlendirilmesi için reform çalışmasının önemi vurgulandı. Ayrıca yerel yönetimlerle ilgili değerlendirmeler yapıldı.

YEREL YÖNETİMLER REFORMU ÇALIŞMASI

AK Parti Genel Merkezi’nde dün MKYK toplantısı gerçekleşti. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan MKYK’da, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir bir sunum yaptı.

Yapılan sunumda özellikle muhalefet belediyelerinde meydana gelen rüşvet, yolsuzluk ve irtikap gibi meselelerin belediye hizmetlerini aksattığı ve vatandaşı mağdur ettiğinin altı çizildi.

Belediyelerin mali yapısını disipline eden bir düzenlemenin yapılması gerektiği ifade edilirken, denetim mekanizmasının güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Sunumda büyükşehir ve ilçe belediyeleri ile birlikte kırsal alanlarda yaşanan yetki karmaşasının çözümüne ilişkin önerilerin de yer aldığı sunumda, köklü bir yerel yönetimler reformuna ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Bu anlamda AK Parti’nin hazırladığı yerel yönetimler reform çalışmasında son düzlüğe gelindiği ifade edildi.

Reform çalışmalarının “yerel yönetimlerde şeffaflık ve denetim”, “yerel yönetim modelinin geliştirilmesi”, “yerel yönetimlerin mali yapısı”, “yerel yönetimlerde yeni uygulamalar”, “imar ve planlama” başlıkları altında yürütüldüğü ve en kısa sürede TBMM’ye sunulmak üzere son halinin verileceği ifade edildi.