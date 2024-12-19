Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelişen ülkelere KOBİ çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın başkenti Kahire'de 11'incisi düzenlenen Gelişen 8 Ülke (D-8) Zirvesi'ne katıldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Toplantının temasını teşkil eden Gençler ve KOBİ'lerin Türkiye'nin son 22 yılda ekonomi alanında kaydettiği ilerlemenin de lokomotifi olduğuna dikkati çekti.



Üye ülkelerde toplamda 1 milyardan fazla nüfusun çok büyük kısmının gençlerden oluştuğunu belirten Erdoğan, "Avrupa dahil Batı'da nüfusun giderek yaşlandığı bir dönemde, genç nüfus iyi değerlendirildiğinde bizim için çok büyük bir avantajdır." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak sürdürülebilir kalkınmanın ancak gençlerin ekonomiye azami iştiraki ile mümkün olabileceğini vurguladı.



KOBİ'lerin desteklenmesinde D-8'in mevcut imkanlarının daha etkin şekilde kullanılması gerektiğini dile getiren Erdoğan, "Ticaretten yatırıma, kırsal kalkınmadan tarıma, turizmden enerji ve ulaştırmaya kadar çeşitli alanlarda KOBİ'leri bilgilendirici programlar düzenlenmesinde fayda vardır." ifadesini kullandı.



Erdoğan, KOBİ'lerin teşkilatımızın en önemli girişimlerinden olan tercihli ticaret uygulamalarından azami derecede istifade edebilmeleri için programlar geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.



Bu programların ülkeler arasındaki ticarete de önemli katkı sunacağını söyleyen Erdoğan, Mısır'ın da tercihli ticaret anlaşmasını onaylamasıyla birlikte artık çok daha geniş bir çerçevede anlaşma uygulanmasının mümkün olacağını kaydetti.