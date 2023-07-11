Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan enflasyon mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile çalışma ziyareti kapsamında gittiği Katar'da, Katar Haber Ajansı'na konuştu.

EKONOMİ PROGRAMININ ÜÇ BİLEŞENİ: ''BÜTÇE DİSİPLİNİ, ENFLASYONLA MÜCADELE, YAPISAL REFORMLAR''



''Yeni dönemde ekonomi programımızın üç temel bileşeni olacak.'' diyen Yılmaz şöyle devam etti:

''Birincisi, bütçe disiplininin yeniden tesis edilmesi. Türkiye’de tarihi olarak bütçe açıklarının milli gelire oranı makul şekilde seyretti. Bu sene deprem etkisiyle bu oran artacaktır ancak bu bir sefere mahsus bir şoktur. Deprem hariç bütçe açıklarının Avrupa Birliği standartları çerçevesinde şekillenmesi için gerekli tedbirler alınmıştır. Mali sürdürülebilirlik yolunda bu kararlılığımız devam edecek."

Cevdet Yılmaz, ikinci unsurun para politikasında fiyat istikrarının sağlanması ve enflasyonun kontrol altına alınması olduğunu, üçüncü bileşenin ise Türkiye’nin kazanımlarını korumak, geliştirmek ve kalıcı hale getirmek için yapacağı yapısal reformlar olduğunu belirtti.