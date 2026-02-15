Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan enflasyon mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kanal 7'de katıldığı programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunup soruları yanıtladı.

“ENFLASYON DÜŞMEYE DEVAM EDECEK”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, reel sektörün krediye ulaşmada sıkıntı yaşadığı ve bu konuda nelerin yapılacağına yönelik bir soru üzerine, şunları kaydetti:

“2026'da finansal perspektif çok daha olumlu. Enflasyon düşmeye devam edecek. Dezenflasyon süreci devam edecek. Faiz indirim döngüsüne zaten girdi Türkiye. Dolayısıyla oradaki eğilimin devam ettiğini göreceğiz. Aylık bazda konuşmuyorum, genel istikametten bahsediyorum. Daha düşük enflasyon, daha düşük faize doğru bir istikamet. Dolayısıyla genel finansal koşullar iyileşecek. Bir taraftan da genel iyileşme süreci devam ederken selektif politikalarla da hassas gördüğümüz kesimleri veya işte sıkıntılar yaşadığını gördüğümüz sektörleri destekliyoruz.”

Reel sektörü rahatlatacak adımlardan bahseden Yılmaz, "Genel finansal koşullar iyileşecek. Bizim bu selektif desteklerimiz de güçlü bir şekilde devam edecek. Dolayısıyla önümüzdeki perspektif finansal açıdan daha olumlu bir perspektif diye ifade edebilirim." açıklamasında bulundu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyon hedefini güncellemesine ilişkin soru üzerine Yılmaz, bölgesel ve küresel iyi bir ortamda olunmadığını, buna rağmen Türkiye'nin genel makro göstergelerde iyi bir performans sergilediğini söyledi.

Enflasyonda, tahmin edilen rakamların biraz gerisinde olunduğunu, bazen beklentilerden daha yüksek rakamların çıkabildiğini ifade eden Yılmaz, uygulanan programın, jeopolitik gelişmeler, kuraklık, don gibi dışsal faktörlerden etkilenebildiğini dile getirdi.

Programlarının istikametinin çok açık ve net olduğunun altını çizen Cevdet Yılmaz, "Daha düşük enflasyona doğru gidiyoruz. Bazen olumsuzluklar nedeniyle sapmalar, gecikmeler, beklentinin bir miktar üstünde gelişmeler olabiliyor. Ocakta da bunu gördük. Özellikle sebze fiyatları ve gıdadan kaynaklı enflasyon, beklentilerin üstünde geldi. Üstünde geldi dediğimiz rakam da geçen yılın ocak ayına göre yine daha düşük. Dolayısıyla yıllık bazda dezenflasyon devam etti. Bundan sonra daha olumlu yönde bir seyir bekliyoruz. Eski seviyeler, sert ataklar olmayacak. Tam aksine daha aşağıya doğru bir gidişat göreceğiz." diye konuştu.

"2026 SONUNDA YÜZDE 20'NİN ALTINDA ENFLASYONU GERÇEKÇİ GÖRÜYORUM"

Özel okulların ve vakıf üniversitelerinin, manşet enflasyonu yukarı çektiğine dikkat çeken Yılmaz, "Burada da bir düzenleme yaptık. Artık eskisi kadar serbest, aşırı artışlar olmayacak. Bu da enflasyon perspektifimizi olumlu etkileyecek. 2026 sonunda yüzde 20'nin altında bir enflasyon hedefini gerçekçi görüyorum. Bu yönde mutlaka çaba sarf etmemiz lazım." ifadesini kullandı.

KREDİ FAİZLERİ DÜŞECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz kredi faizleri hakkında da mesaj verdi.

Yılmaz "Enflasyona yol açmadan bunu sağlamamız önemli. Bir anda kredi musluklarını açtığınız anda üretimden bağımsız bir şekilde aşırı bir tüketimi pompaladığınız anda fiyatlar yükselir, yine kaybeden vatandaşımız olur. Biz vatandaşımızın gelirini, istihdamını, üretim kapasitesini, verimliliğini artırarak alım gücünü kalıcı bir şekilde artırmak istiyoruz." dedi.

"KİRA FİYATLARI DENGELENDİ"

Yılmaz, kira fiyatlarında dengelenmenin başladığını da belirtti. Cevdet Yılmaz şöyle konuştu:

“Hizmet sektörlerindeki katılığın yavaş yavaş çözüldüğünü görüyoruz. Özellikle konut fiyatları ile kiralar arasındaki dengenin aşağı yukarı kurulduğunu görüyoruz. Sert ataklar olmayacak öyle bir şey beklemiyoruz tam aksine daha aşağıya doğru gidişat göreceğiz.”