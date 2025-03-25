Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyonda 1-2 puan bozulma olabilir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Habertürk yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ekonomiye ilişkin mesajlar veren Yılmaz, göstergelere göre enflasyonda 1-2 puan bozulma olabileceğini bunun zamanla görüleceğini belirtti.

"Bu etkiler dönemsel, kısa vadeli etkiler." diyen Cevdet Yılmaz, "Geçici dalgalanmaya yönelik adımlar atıldı." ifadesini kullandı.

Yabancı yatırımcıdan geri dönüş olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Yabancı dediğimiz daha çok finans piyasaları. Hareketlilik kısa vadeli hesaplarda yaşandı. Bugün itibariyle baktığınızda sakinleşme hatta belli geriye dönüş söz konusu. O havanın dağıldığını ifade edebilirim." diye konuştu.

ÖCALAN'IN PKK'YA SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI

Cevdet Yılmaz'a, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya yaptığı silah bırakma ve örgütü feshetme çağrısı da soruldu.

"DEM PARTİLİLER ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMIYOR"



Yılmaz, "DEM Partililer üzerine düşeni yapmıyor. Öcalan çağrı yaptı DEM Parti de 'Silah bırakın' çağrısı yapmalı. Kritik olan kongrenin toplanması ve silahların bırkılması şu ana kadar süreç olumlu gidiyor." dedi.



TERÖRİSTBAŞI ÖCALAN KONGREYE KATILIR MI?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Öcalan'ın kongreye katılması mümkün mü?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Devlet kurumsal bir yapı içinde bu süreci zaten yürütüyor mesela Bahçeli 'Toplayın kongreyi' diyor, DEM Parti neden demiyor? Yapmaları gereken çağrı yapıp bir an önce kongreyi toplayın ve çağrıyı yapın demek."

ANKARA, ŞAM-SDG ANLAŞMASINA NE DİYOR?

Suriye yönetimi ile SDG arasında imzalanan anlaşma Ankara’da yakından takip ediliyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Ferhad Abdi Şahin arasında, Suriye topraklarının birliğini vurgulayan ve bölünmeyi reddeden bir anlaşma imzalanmıştı.

"SDG İLE ŞARA ANLAŞMASI ÇOK ÖNEMLİ"



Türkiye için tehdit oluşturan terör yapılanmasına müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Yılmaz, "SDG ile Şara anlaşması çok önemli. Uygulanması önemli. Suriye’de birlik istiyoruz parçalanmamış bir Suriye istiyoruz." dedi.