ntv.com.tr

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Güven artacak, kaynak girişi hızlanacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye'nin gri listeden çıkarılmasının yatırımcı güvenini güçlendireceğini açıkladı. Yılmaz, kararın uluslararası kaynak girişini hızlandıracağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Güven artacak, kaynak girişi hızlanacak
Türkiye gri listeden çıktı | Şimşek'ten "Başardık" paylaşımı

Türkiye gri listeden çıktı | Şimşek'ten "Başardık" paylaşımı

Haberi Görüntüle

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin, Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden çıkarılmasına ilişkin, "Kararın, hem finans sektörümüz hem de reel sektörümüz açısından son derece olumlu sonuçları olacaktır. Türkiye'nin gri listeden çıkmış olması, uluslararası kaynak girişini hızlandıracak ve borçlanma maliyetleri üzerinde pozitif etki yaratacaktır." ifadesini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanının engellenmesine yönelik tamamlamış oldukları eylem planı sayesinde, Türkiye'nin bugün gri listeden çıktığını belirtti.

Bu gelişme ile birlikte uluslararası yatırımcıların, Türkiye'nin finansal sistemine olan güveninin daha da güçlendiğini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kararın, hem finans sektörümüz hem de reel sektörümüz açısından son derece olumlu sonuçları olacaktır. Türkiye'nin gri listeden çıkmış olması, uluslararası kaynak girişini hızlandıracak ve borçlanma maliyetleri üzerinde pozitif etki yaratacaktır. Ülkemize yönelik sermaye akışının ivmelenmesiyle Türk lirası varlıklara olan ilginin artması, dezenflasyon sürecini de hızlandıracaktır. Hazine ve Maliye Bakanlığımız başta olmak üzere, bu süreçte emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz."

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
  • Etiketler :
  • Haberler -
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
  • Türkiye
  • Ekonomi

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...