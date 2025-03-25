Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Rezervlerde belli bir kayıp oldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlayan sürecin ekonomiye yönelik etkilerini değerlendirdi.

"BİR MİKTAR GEÇİŞKENLİK OLABİLİR"



Yılmaz şöyle konuştu:



"Rezervlerde belli bir kayıp oldu. Merkez Bankamız da gerekli bazı proaktif olarak birtakım aksiyonlar aldı, Sermaye Piyasası Kurulumuz ve diğer ilgili kuruluşlarımız da. Çok da doğru yaptılar. Bir miktar beklentilerde diyelim piyasa aktörler ne olacak ne bitecek bekle gör politikaları geçişkenlik olabilir. Bunun ne kadar olacağını, çok aşırı bir şey beklemiyorum doğrusu. 1 puan, 2 puan diyelim enflasyonla ilgili beklentilerdeki bozulma, işte bu kurdaki hareketliliğin getirdiği etkiler onu da göreceğiz. Ama böyle çok abartılı bir etki beklemiyorum."



CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bazı firmalara yönelik boykot çağrısına da tepki gösteren Cevdet Yılmaz, "Milli ve yerli şirketlerimize yönelik boykot çağrısını çok tehlikeli ve zararlı bir söylem olarak görüyorum." dedi.



DEM PARTİ'YE SÜREÇ ELEŞTİRİSİ



Habertürk'te katıldığı programda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın gündeminde "Terörsüz Türkiye" hedefi de vardı.



Terör örgütünün İmralı'dan gelen çağrıyı hayata geçirmesi gerektiğini belirten Yılmaz, süreçle ilgili DEM Parti'ye yönelik şu sözlerle eleştirilerde bulundu:



"DEM Partililer yeterince üzerlerine düşen görevi yapmıyorlar diye düşünüyorum. Yapmaları gereken şu terör örgütüne bakın sizi kuran örgütünüzün kurucusu 'Toplanın kendinizi feshedin' diye çağrı yaptı. Biz de demokratik siyaseti savunan bir parti olarak aynı çağrıyı yapıyoruz demeleri lazım."

