Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Temel amacımız kalıcı sosyal refahı sağlamak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından Aralık 2024 dönemi enflasyon verilerini değerlendirdi.



Programa duyulan güven neticesinde dezenflasyon sürecini tesis etmeye devam ettiklerini belirten Yılmaz, "Dezenflasyon sürecini başlattığımız 2024 yılı haziran ayından itibaren ise yıllık enflasyondaki düşüş 31,1 puana ulaşmıştır." dedi.



"FİYATLAMA DAVRANIŞLARINDA İYİLEŞME GÖZLENİYOR"



Yılmaz, firmaların fiyatlama davranışlarında net bir iyileşme olduğunu gözlemlediklerine işaret etti.



Yurt içi üretici fiyatlarındaki ılımlı seyrin, tüketici fiyatları üzerindeki maliyet yönlü baskıyı hafiflettiğine dikkat çeken Yılmaz, temel mallardaki fiyat artışlarının önemli ölçüde zayıflamaya devam ettiğini vurguladı.



Yılmaz,"İç talepte dengelenmeyi amaçladığımız dezenflasyon sürecinde, talep koşulları enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere gelmiştir. Dezenflasyonun hızı açısından enflasyon beklentilerinin seyri önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.



"DEZENFLASYON SÜRECİNİ GÜÇLENDİRECEĞİZ"



Önümüzdeki dönemde uygulanacak politikalarla enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin hızlacağını ifade eden Yılmaz, "Dezenflasyon sürecini daha da güçlendireceğiz. Toplumsal refahı ilerletmek, ekonomide öngörülebilirliği artırmak, kaynakların daha adil ve etkin dağılımını gerçekleştirmek için uyguladığımız ekonomi programımızı kararlılıkla sürdürüyoruz." dedi.



Yılmaz, enflasyonun düştüğü, istikrarın pekiştiği bir ortamda temel amaçlarının kapsayıcı büyüme ile kalıcı sosyal refahı sağlamak olduğunu söyledi.