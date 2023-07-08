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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Şimşek Katar'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün Katar'a ziyaret gerçekeştirecek. Yılmaz ve Şimşek'in Katar Emiri Temim bin Hamed es-Sani ile Katar Emirlik Divanı'nda görüşmesi planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Şimşek Katar'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17-19 Temmuz'da gerçekleştireceği Körfez ülkeleri ziyaretinden önce bir günlük çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere bugün 'a gidiyor.

Yılmaz ve Şimşek’in yarın, Katar Emiri Temim bin Hamed es-Sani ile Katar Emirlik Divanı'nda görüşmeleri planlanıyor.

Yılmaz ve Şimşek ayrıca, Türkiye ile Katar arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve ekonomik işbirliği olanaklarının değerlendirilmesi amacıyla bir dizi heyetler arası görüşme gerçekleştirecek.

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