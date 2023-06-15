Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret ve KKM açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomide yeni döneme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



CNN Türk'te konuşan Yılmaz, ekonomide hedeflerin değişmeyeceğini dile getirdi. Enflasyonda belli bir düşüş olduğundan bahseden Yılmaz, "Zaten başlamış bir süreç. Önümüzdeki dönemde aşama aşama daha iyi noktalara gideceğiz."

ASGARİ ÜCRET

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun görüşmeleri temmuz ayı zammı için başlamışken Yılmaz, maaşlarda geçen yıl yüzde 54 gibi bir zam yaptıklarını ve alım gücünü korumak için 6 ayda bir müzakere yürüttüklerini dile getirdi.

"Temmuz ayının başlarında bitecek ve asgari ücrette satın alma gücünü artıracak bir yaklaşım sergileyeceğiz. Memur maaşları ve emeklilere ilişkin çalışmalarda Meclis'e gitmesi gereken düzenleme ve artışlar olacak." ifadelerini kullanan Yılmaz, "Enflasyona çalışanları ezdirmeyeceğiz." dedi.

KUR KORUMALI MEVDUAT

Kur Korumalı Mevduat'ın (KKM) iyi bir işlem gördüğünü dile getiren Yılmaz, geçici bir düzenleme olduğunu ifade etti. Yılmaz, "Ani bir bir şekilde çıkış olmalı mı? Olmamalı. Aşamalı geçiş olmalı yoksa finansal piyasalarda istikrarsızlığa yol açabilirsiniz." değerlendirmesinde bulundu.



Bir politikadan diğerine geçerken ani bir geçiş olmayacağını savunan Yılmaz, "Ani bir şekilde duruş bu tür politikalarda doğru değil. Kendi haline bıraktığınız zaman bir anda durmuyor. Bugün durdurdum dediğinizde bile vadesi doluncaya kadar bir takım hesaplar buradan faydalanmaya devam edecek." dedi.