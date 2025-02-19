Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan emekli ikramiyeleriyle ilgili açıklama

Milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyelerindeki artışa çevrildi. Emekli bayram ikramiyesinin 21 Şubat'taki Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda gündeme gelebileceği konuşuyordu.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emekli ikramiye zammının Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında gündeme gelmeyeceğini açıkladı.



AK Parti Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yılmaz, "Emekli zammı, EKK’da gündeme gelmeyecek. Bu toplantı bölgesel kalkınma konulu toplantı" ifadelerini kullandı.



Bayram ikramiyesi bu yıl mart ve haziran ayında hesaplara yatırılacak. Geçen yıl bayram ikramiyeleri 3 bin liraya yükseltilmiş ve emeklilere toplam 6 bin lira ödeme yapılmıştı.