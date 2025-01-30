Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan enflasyon açıklaması: Tek haneli rakamlara ulaşacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MÜSİAD Ankara 26. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. Yılmaz, enflasyonu en temel mesele olarak gördüklerini ve bununla kararlı şekilde mücadele ettiklerini belirterek, mayıs ayından son açıklanan rakama kadar enflasyon oranında 31 puan gerileme olduğunu söyledi.



Ocakta yıllık ücret, fiyat ayarlamalarının yapıldığını, bu sebeple enflasyonun genel ortalamalardan nispeten yüksek olduğuna dikkati çeken Yılmaz, geçen yıla göre bu yıl ocak ayında daha düşük enflasyon beklediklerini dile getirdi.



Yılmaz, "Yıllık enflasyonumuzdaki düşüş devam edecek. İki, üç aylık bir perspektif içinde yüzde 40'ın altını yıllık bazda göreceğimizi tahmin ediyoruz. Yıl sonunda ise artık 20'li rakamlara gelmiş bir enflasyon olacak." diye konuştu.



Kısa vadede enflasyonla mücadelenin bir miktar büyüme hızını düşürebileceğini ancak enflasyonun düştüğü ortamların aynı zamanda fiyat istikrarının, öngörülebilirliğin olduğu, yatırım ortamının iyileştiği, sağlıklı sürdürülebilir büyümenin sağlanabildiği dönemler olduğunu anlatan Yılmaz, Türkiye'nin enflasyon ortalamasının daha düşük olduğu dönemlerde daha hızlı büyüdüğünü söyledi.



Kalıcı bir satın alma gücü artışı için enflasyonun düşmesinin olmazsa olmaz olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Siyasi olarak da bizim anlayışımız şudur; vatandaşımızın önceliği neyse bizim önceliğimiz de odur. Vatandaşımız şu anda enflasyonu birinci mesele olarak görüyorsa, bizim de birinci meselemiz budur. Dolayısıyla bütün araçlarımızla, politikalarımızla bunu düşürme yolundayız. İnşallah 2025 bu anlamda farklı bir dönem olacak." ifadelerini kullandı.



Yılmaz, enflasyon beklentilerinin gelecek dönemde daha da düşmesini beklediklerini belirterek, şunları söyledi:



"Beklentiler iyileştikçe, enflasyonun o ana eğilimindeki kırılma devam ettikçe, inşallah Türkiye 2025'in sonuna geldiğimizde enflasyon sorununu büyük oranda çözmüş olacak. Tek haneli rakamlara da 2026-2027 perspektifinde ulaşacak. Bizim planımız, programımız bu şekilde ve kararlı bir şekilde bunu hayata geçiriyoruz."



"ENERJİDE YENİ HAMLEYE HAZIRLANIYORUZ"



Yılmaz, birçok başlıkta nüfus konusunu ele aldıklarını, sosyal konutu da buna göre planladıklarını bildirerek, "Artık böyle çok geniş konutlardan ziyade iki oda bir salon fonksiyonel, afetlere dayanıklı, enerjiyi etkin, verimli kullanan iyi planlanmış sosyal konutlar. Bunların dağıtımında da kullandırılmasında da özellikle yeni evli genç çiftlere de öncelik tanıyacak bir anlayış içinde birtakım planlamalar yapıyoruz. Deprem yükümüz azaldıkça bu çalışmalarımızın etkisini sahada daha fazla göreceksiniz." şeklinde konuştu.



Türkiye'nin, enerji alanında dışa bağımlılığı azaltıp, yenilenebilir yerli kaynakları artırarak sıçrama yapması gerektiğini dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:



"Çok büyük başarılar var. İşte kendi petrolümüzü Gabar'da üretiyoruz. Doğal gazımızı bulduk. O tür çabalarımız da var ama bir taraftan da diğer teknolojilerle birlikte enerjide yeni hamleye hazırlanıyoruz. Bu çerçevede de bütün bürokratik süreçleri kolaylaştırıcı, özel sektörün bu alandaki çabalarını destekleyici bir çalışma içindeyiz. Tamamlandığında bunu da sizlerle paylaşacağız. Demiryolları, lojistik diğer bir başlığımız. Üretim alanlarını pazarlara bağlayan demiryolu hatlarına da ulaştırma çerçevesinde en büyük önceliği veriyoruz. Burada da hızlı trenlerle, lojistik maliyetleri düşürücü çabalar içindeyiz."

