Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan enflasyon açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığı tarafından düzenlenen ’Geleceğe Nefes Şehirlere Direnç’ temalı çalıştaya katıldı. AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen çalıştayda çevre düzenlemelerinin insan yaşamına olan önemine değinildi.



Burada bir açılış konuşması gerçekleştiren Yılmaz, AK Parti’nin açılımının Adalet ve Kalkınma olduğunu hatırlatarak, kalkınma kısmında sadece ekonominin olmadığını dile getirdi. Yılmaz, Türkiye’nin, nominal dolar bazında 17’inci büyük ekonomi, satın alma gücü kalitesine göre ise 12’inci büyük ekonomi olduğunu bildirdi.



"YILLIK ENFLASYONDA 40 PUANDAN FAZLA DÜŞÜŞ YAŞANDI"



Kalkınmada gerçekleştirilen başarıların Türkiye’nin bir takım sıkıntılarının olmadığı anlamına gelmediğini söyleyen Yılmaz, enflasyon başta olmak üzere bir takım sorunlarla yoğun bir şekilde mücadele ettiklerini kaydetti. Bütün sorunlara rağmen Türkiye ekonomisinin büyümeye devam ettiğinin altını çizen Yılmaz, "Bu yılın ilk çeyreğinde de büyümemiz yine devam etti. 19 çeyrektir aralıksız bir şekilde ekonomimiz büyüyor. En büyük meselemiz olan vatandaşımızın da önceliği bizim de önceliğimiz enflasyon konusunda da programımız sonuç üretmeye devam ediyor. Geçen yılın mayıs ayında enflasyon oranı, yüzde 75 buçuk seviyelerine kadar çıkmıştı. Bu yılın mayıs ayında 35,4 düşmüş oldu. Yani 40 puandan fazla yıllık enflasyonda bir düşüş yaşadı ekonomimiz." açıklamasında bulundu.



Enflasyondaki düşüşün emtialarda daha belirgin olduğunu söyleyen Yılmaz, "Mallarda yüzde 30’un altına düştük. Temel mallarda çok daha belirgin, yüzde 20 civarında şu anda enflasyon oranımız. Hizmetler biraz geriden geliyor, kira otelcilik, restoran gibi. Dünyada da böyledir. Biraz daha zaman alır düşmesi. Bu yılın sonunda yüzde 20’ler seviyesinde bir enflasyon olacağını tahmin ediyoruz. Gelecek yıl yüzde 10’lu bir rakamda bir enflasyonumuz olacak. Ondan sonraki dönemde de tek haneli enflasyonlara ülkemizi tekrar ulaştıracağız." ifadelerine yer verdi.

