Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan enflasyon mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2024 Yılı Bütçe sunumunu gerçekleştirdi.



Sunumda enflasyonla ilgili mesajlar veren Yılmaz, "Şeffaf ve güvenilir politika adımlarımızın olumlu etkileriyle 2024'ün ikinci yarısından itibaren kalıcı dezenflasyon sürecine girmeyi bekliyoruz." dedi.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz. enflasyon kalıcı ve düşük tek haneli seviyelere gerileyene kadar tüm politika araçlarının kararlılıkla kullanılmaya devam edeceğini söyledi.

"MALİ DİSİPLİN" VURGUSU

Yılmaz, mali disiplini esas alan, maliye ve para politikaları koordinasyonunu güçlendiren, yapısal reformları öne çıkaran bir anlayış ile ekonomide istikrarı kalıcı hale getireceklerini kaydetti.

2025'TE TEK HANELİ İŞSİZLİK HEDEFİ

Cevdet Yılmaz, önümüzdeki üç yıllık süreçte istihdamın yıllık ortalama

909 bin kişi artacağını ve işgücüne katılım oranlarında öngörülen artışa rağmen işsizlik oranının 2025 itibarıyla tek haneli seviyelere

kalıcı olarak düşeceğini tahmin ettiklerini ifade etti.

BÜTÇE BÜYÜKLÜĞÜ 11 TRİLYON LİRA

Yılmaz, 2024 yılı merkezi yönetim bütçesinde bütçe giderlerinin 11 trilyon 89 milyar lira, bütçe gelirlerinin ise 8 trilyon 437,1 milyar lira olacağının tahmin edildiğini belirtti.