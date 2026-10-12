Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan fon açıklaması

Türkiye 'nin gündeminde olan fon soruşturması ve tasfiyelerine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz AA Editör Masası'nda soruları yanıtladı.

Yılmaz “Hükümetimiz bu süreci başından beri kontrol altına aldı. Fon Koordinasyon Kurulu kuruldu, önemli kararlar alındı. Devlet Denetleme Kurulu görevlendirildi. Toplamda 15 civarı denetmenle, müfettişle DDK çok yönlü olarak çalışmasını sahada başlatmış durumda.” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın açıklaması şöyle:

“Fon rehberiyle birlikte, yeni kurallar, kaideler geldi. Şeffaflık artırıldı. Çok daha güven veren piyasa oluşması için kurallar kondu. Bu şartlara uyan fonlar için çok olumlu bir adım. Bu kuralla birlikte sorunlu olan fonlar açığa çıktı. Buralarda sıkıntı yaşandı, bunlara karşı da hızlı tedbir alındı. Fon piyasasının belli bir alanında yaşanan hadisenin genele sirayet etmemesi için hızlı şekilde tasfiyelerine karar verildi, bir anlamda karantinaya alındılar. 7 şirket ve 131 fona tedbir getirildi, tasfiye kararı alındı.”

“Adli mekanizmalar devreye girdi, bu işin sorunlu hale gelmesinde rolü olan birçok yatırımcının olumsuz etkilenmesine sebebiyet verenler hakkında etkili şekilde mekanizma işlemeye başladı. Birçok kişi ya tutuklu ya gözaltında ya da soruşturma aşamasında. Ana sorumlulara baktığımızda yurtdışına kaçan giden hatırlamıyorum. Şirketlerin sahipleri adli olarak işlem görüyor. Fahiş getiriler elde etmiş kişilerle ilgili önemli soruşturma ve incelemeler devam ediyor.”

"İdari tarafta SPK, BDDK çeşitli kararlar verdi. Cumhurbaşkanımız bu sürece hassas şekilde yaklaştı. Hükümetimiz bu süreci başından beri kontrol altına aldı. Fon Koordinasyon Kurulu kuruldu, önemli kararlar alındı. Devlet Denetleme Kurulu görevlendirildi. Toplamda 15 civarı denetmenle, müfettişle DDK çok yönlü olarak çalışmasını sahada başlatmış durumda. İdarelerin açıkları da kişilerin sorumlulukları da ortaya konmuş olacak. Bu doğrudan görevlendirdiği kişiler, DDK'nın tüm kurumların uzmanlarından istifade etme imkanı da var. Çok güçlü şekilde bu süreci DDK denetliyor."

"Bu olaydan etkilenen 455 binden fazla yatırımcı var. Bu fonlar toplam fonların yüzde 4,6'sını oluşturuyor. Bunların hakkı, hukukunu gözetecek şekilde kanun teklifi Fon Koordinasyon Kurulu'nda tartışıldı. Meclis grubumuzda konuştuk. Geçtiğimiz Cuma günü kanun teklifi paylaşıldı. 7 şirket ve 131 fon var. Bunlarla ilgili 3 şirket olağan tasfiye koşullarını kabul etti ve tasfiye edildi. 8 Ekim'de bu gerçekleşti, 44 bine yakın vatandaşımızın ödemeleri gerçekleştirildi. 17 fon böylece devreden çıkmış oldu. Kapalı fon dediğimiz fonlar da var. Kapalı fonlarda da 3 kuruluşta 2 bin küsür kişi var. Burada 46 bin kişinin olağan yöntemlerle tasfiye sürecine girdiğini söyleyebiliriz. A1 Capital, Bulls ve Pardus tasfiye edildi, mağdur kalmadı."



“ATLAS PORTFÖY'DE OLAĞAN TASFİYE MÜZAKERESİ SÜRÜYOR”

“En büyük fon Tera. Diğer taraftan Pusula, Hedef ve Atlas var. Atlas'la ilgili müzakereler devam ediyor, bunu bu hafta görmüş oluruz. Sahipleriyle görüşmeler yapılıyor. Ümit ederiz ki böyle olsun. Atlas da devreye girerse orada 58 bin civarında vatandaşımız var. Bunlarla ilgili de olağan tasfiye uygulanmış olacak.”

"DEVLET GÜVENCESİ YOK"

“Tasfiyelerde kamu kaynağı kullanılması söz konusu değil. Fon piyasalarında devletin güvencesi yok. Bankacılık sisteminde var. Bunun için de TMSF diye yapımız var, orada biriken bir kaynak var. Fonlarda böyle bir durum söz konusu değil. Serbest fonlara giderken profesyonel ve nitelikli yatırımcı sözleşmesi imzalanıyor. Kazanç ve kayıp kabul edilmiş oluyor. Bu 3 fonun tasfiyesi de kendi kaynaklarıyla yapılacak.”

ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

“Esas aldığımız ana para, net yatırım tutarı diyoruz buna. Olağan tasfiyelerde yatırımcı parasını alıyor. Olağanüstü tasfiyelerde esas aldığımız net yatırım tutarı kavramı var. Nedir bu, siz gittiniz bir fondan pay aldınız. 1 milyon lira para yatırdınız, ana paranız bu. 2 milyon kar ettiniz diyelim, 2 milyonun çektiniz 1 milyon kaldı hesabınızda. Biz size olağanüstü ödemede 1 milyona kadar ödeme yapmayacağız. Net yatırım tutarı üzerinden ana parayı ödeyecek sistem kurguluyoruz. Meclis'ten henüz geçmedi, yanlış anlaşılmasın. Şu anki teklif itibarıyla anlatıyorum.

1 milyon liraya kadar insanların ana parasını ödeyeceğimiz bir sistem. Genel hükümler yine geçerli, tüm kaynaklar toplandığında kime ne düşerse alacak. 1 milyona kadar almış olanların nihai hak ve yükümlülükleri hesaplanacak ve mahsuplaşılacak. PPF ve küçük yatırımcıyı önceliklendiren durum var kanunda. Büyük kitle burada zaten, nihai rakamlar kısa sürede netleşecektir. Olağanüstü tasfiyeye ilişkin kanun Meclis'ten geçerse burada konuşulan yatırımcı sayısı 100 binin altına düşecektir."

KAYNAKLAR NEREDEN GELECEK?

"131 fonla ilgili SPK karar aldı ve TMSF bünyesinde her bir fona özel hesap açıldı. Her fonun hukuki durumu farklı. Her fona birebir bakmak zorundasınız. Bu hesaplar bir tane değil, her fon için 131 hesap açıldı, bir tane de genel hesap açıldı. Fon bazı değil, hisse bazında işlem yapanlarla ilgili bir hesap. Bir süreç başlamış durumda, kanun çıkarsa sağlıklı zemine oturmuş olacak. İsteğe bağlı olarak fahiş kazancı iade edenler, hukuk dışı işlemler yapmış

şirket ya da kişilerin mal varlıklarının satışından gelecek gelirler bu hesaplarda toplanacak.

"PARALAR İADE EDİLSE DE SORUŞTURMA DEVAM EDECEK"



“TMSF'de çok ciddi yetkiler veriliyor. TMSF'nin bu konudaki çalışmalarıyla bu varlıkların nakde dönüşmesiyle gelecek kaynaklar var. Yatırımcılara verilecek tutarlar bu kaynaklardan finanse edilmiş olacak, herhangi bir kamu kaynağı olmayacak. Belli sayıda para yatıranlar olduğunu duyuyoruz ama kanunla bu süreç hızlanacaktır. İade ile soruşturma dosyaları kapanmıyor, hukuki sorumluluklar var. Hukuk dışı işlem, piyasa bozucu faaliyet yürütme ve fahiş gelir elde etme durumu var. Hukuk dışı işlem söz konusuyla ödeme yapsalar da soruşturma süreci ortadan kalkmaz.”

"SERMAYE PİYASALARIMIZ DAHA GÜÇLÜ ŞEKİLDE YOLUNA DEVAM EDECEK"

“Yatırımcı ayrı manipülatör, spekülatör ayrı. Biz yıllardır planlarımızda sermaye piyasalarımızı öncelikli gördük, destekledik. Bundan sonra da en güçlü şekilde desteklemeye devam edeceğiz. Kalkınmanın finansmanında en sağlam kaynak bunlar. Kalkınma ve üretim için çok önemli piyasalar burada. Buralara yapılan yatırımı suçmuş gibi gösterilmesin. 455 bin insan var, yatırım yapmışlar, getiri elde etmeye çalışmışlar. Bizim buradaki hedefimiz, piyasa bozucu işlem yapanlar, manipülatörler, yatırımcının olumsuz etkilenmesine neden olup hukuk dışı işlemlerde bulunanlardır. Yatırımcılarımız müsterih olsunlar. Sorunlu fonların bu sistemden çıkmasıyla birlikte sermaye piyasalarımız daha güçlü şekilde yoluna devam edecek. Virüsü sistemden çıkarma gayreti içindeyiz.”