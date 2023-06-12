Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan enflasyon mesajı!

'ASGARİ ÜCRET, ÇALIŞANLAR VE EMEKLİLERLE İLGİLİ ADIMLARIMIZI ATMAYA BAŞLADIK'



Cevdet Yılmaz, enflasyonla mücadeleye vurgu yaparak, şunları kaydetti:



"Özellikle enflasyon konusunun çok önemli, öncelikli olduğunu belirtmek isterim. Bir taraftan enflasyonu düşürmeye dönük politikaları hayata geçirirken, diğer taraftan enflasyonun etkilerini geniş toplumsal kesimlerde en aza düşürmeye dönük politikalarımızı da hayata geçireceğiz. Yine seçim beyannamesinde yazdığımız şekilde asgari ücretle ilgili, çalışanlarla emeklilerle ilgili temmuz ayında çeşitli çalışmalar yapacağımızı söylemiştik. Bu kapsamda da adımlarımızı atmaya başladık. Biliyorsunuz asgari ücretle ilgili hazırlıklar, toplantılar başlayacak. Burada üç kesim var. Çalışanlar, işverenler ve kamu kesimi. Bu üç kesim arasında belli bir usul dairesinde müzakereler yürütülecek. Temenni ediyoruz ki bu üç kesim belli bir noktada anlaşma, uzlaşma sağlasınlar. Ama genel perspektifimizi de tabii ki şöyle ifade edebilirim; Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan iktidara geldiği günden bugüne hiçbir zaman çalışan kesimlerin, geniş kesimlerin enflasyon karşısında satın alma güçlerinin erimesine müsaade etmemiştir. Her zaman için bu konularda çalışanların yanında yer almıştır. Önümüzdeki süreçlerde de aynı yaklaşımı göreceğiz."