Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan bütçe açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz “Hizmet ihracatında yakaladığımız güçlü performansı koruyarak dış dengemize katkı sağlayacağız. Önümüzdeki yıl cari açığın yeniden yüzde 2'nin altına inmesini bekliyoruz.” dedi.

Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde “2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Bağlama Töreni”nde konuştu.

Yılmaz "Bütçemiz, üretim gücünü ve rekabet kapasitesini dönüştüren, kazanımları kalıcı sosyal refaha taşıyan 'dayanıklılık, refah ve dönüşüm' bütçesidir. 2025 yılında yüzde 3,7 oranında büyüyen ekonomimizin 2026 yılını yüzde 3,3 büyüme ile tamamlamasını bekliyoruz. 2027'de küresel görünümde beklenen iyileşmenin ve dış talepteki toparlanmanın katkısıyla büyümemizin yüzde 4,2 seviyesine yükseleceğini öngörüyoruz.Hizmet ihracatında yakaladığımız güçlü performansı koruyarak dış dengemize katkı sağlayacağız. Önümüzdeki yıl cari açığın yeniden yüzde 2'nin altına inmesini bekliyoruz. Küresel ekonomideki gelişmelere karşı Türkiye , Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uyguladığı istikrarlı politikalar ve kurumsal kapasitesi sayesinde sağlam duruşunu korumaktadır." dedi.

Yılmaz açıklamasının devamında "Önümüzdeki yıl milli gelirimizin 111 trilyon lira olmasını bekliyoruz. Bu büyüklük içinde; 2027 yılında bütçe giderlerinin 27 trilyon 276 milyar lira, bütçe gelirlerinin ise 23 trilyon 408 milyar lira olacağını öngörmekteyiz. 2027 yılında bütçe açığının gayri safi yurtiçi hasılaya oranının yüzde 3,5 olarak gerçekleşeceğini tahmin etmekteyiz. AK Parti Hükümetleri ve Cumhur ittifakı olarak eğitimi her zaman en öncelikli meselemiz olarak gördük ve Millî Eğitim Bakanlığına 2027 yılı bütçesinde 2 trilyon 459 milyar lira ödenek öngördük. Yükseköğretim kurumları bütçelerini 2027 yılında 872 milyar liraya çıkarıyoruz. Yükseköğretimi de dâhil ettiğimizde eğitim bütçemizi; 2027 yılında 3 trilyon 747 milyar liraya yükseltiyoruz. Böylece merkezi yönetim bütçesinden yüzde 13,7 oranı ile en büyük payı yine eğitime ayırıyoruz. Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanmasını sağlamak amacıyla merkezi yönetim bütçesinden sağlık hizmetleri için 2 trilyon 134 milyar lira kaynak ayırıyoruz. Sosyal yardım ve destekler için 2027 yılı bütçemizde 1 trilyon 341 milyar lira kaynak ayırdık. Bu tutar 2027 yılı bütçesinin yüzde 4,9’una denk gelmektedir. Vatandaşlarımızın daha ucuz elektrik ve doğal gaz kullanabilmeleri için 2027 yılı bütçesinde yüzde 62 artışla 605 milyar lira kaynak öngörüyoruz. Sosyal harcamalara ayrılan kaynaklar toplamda 3 trilyon 406 milyar liraya ulaşmaktadır. Bu tutarın bütçemize oranı yüzde 12,5 seviyesindedir. Tarımı stratejik bir sektör olarak görüyoruz ve bu doğrultuda 2027 yılı bütçemizde toplam 1 trilyon 305 milyar lira kaynak tahsis ediyoruz." ifadesini kullandı.