Cumhuriyet tarihinin ilk borç senedi açık artırmada

Cumhuriyet tarihinin ilk borçlanma senedi açık artırmaya çıktı.



1927 yılında İsveçli İsveçli Nydgvist&Holm firmasına tren alımı bedeli olarak 1 milyon 475 bin altın dolar karşılığında yazılan senet, “0001” numarası ile Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk borç senedi olma özelliğini taşıyor.



49. Online Nümismatik Müzayedesi’nde en dikkat çekenler arasında yer alan borç senedi, Maliye Bakanlığı’nın İsveçli firmaya farklı tarihler için verdiği 3 senedin ilki olan “0001” numaralı senet.



Borç senedi online müzayede şirketinde 500 bin TL başlangıç fiyatı ile satışa sunuluyor.



SENETLERDEN BİRİ FİNANSBANK'TA



Diğer iki senetlerden biri Finansbank Koleksiyonu’nda yer alırken, öteki ise Fransız bir koleksiyonerde bulunuyor.

OSMANLI’NIN EN BÜYÜK KÂĞIT PARASI DA AÇIK ARTIRMADA



Nümismatik Müzayedesi’nde Osmanlı ve Cumhuriyet tarihinin birbirinden nadir yabancı kâğıt ve madeni paraları ile nişan, madalya ve finansal dokümanları da olmak üzere toplam 204 lot satışa sunuluyor.



Osmanlı’nın en büyük kağıt para küpürü Sultan Reşad dönemi 1000 lirası, 1 milyon 400 bin TL başlangıç fiyatı ile açık artırmaya çıkanlar arasında öne çıkıyor. Değeri tahmini olarak en az 150 bin-250 bin dolar bandında değerlendirilen Reşad 1000 lira, Osmanlı’nın en nadir birkaç parasından biri.



Müzayede 6 Kasım'da sona erecek.